Las comisiones interplaza son aquellas que las entidades cobran por determinadas operaciones que el usuario realiza en un lugar distinto al que abrió su cuenta.

Dichos proyectos fueron agrupados bajo el nombre de Ley que modifica la Ley 31143, que protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros, precisando la prohibición del cobro de comisión interplaza en todos los canales y de otras comisiones.

Y entre los cambios que propone el texto sustitutorio que agrupa a las tres iniciativas destaca la modificación de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley que protege de la Usura. En esta se propone como improcedente el cobro de la comisión interplaza en los contratos de tarjeta de débito, referido a las operaciones de retiro, cancelación, depósito, transferencia, en cualquier canal de las entidades financieras.

También, declara improcedente el cobro de comisiones por uso de los canales que las entidades pongan a disposición de los usuarios.

Asimismo, la iniciativa incorpora una sexta disposición complementaria a la Ley que protege de la Usura, al plantear la eliminación de la comisión por transferencia bancaria y pago de tarjetas de crédito, en los contratos de tarjeta de crédito, cuentas de ahorro y corriente, en el ámbito nacional.

Por último, propone la eliminación del cobro de la comisión por transferencias bancarias, algo que, en parte ya existe en las entidades del sistema financiero hasta determinado monto, mediante el servicio de TIN Especial o transferencias interbancarias especiales.

Un determinado grupo de entidades afiliadas a la Cámara de Compensación Electrónica han acordado dejar de cobrar comisiones por las transferencias inmediatas hasta por S/500.

¿Cuál es la posición de la SBS?

El regulador y supervisor del sistema financiero indicó que, en virtud de la Ley que protege de la Usura, la SBS ajustó el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero, y prohibió el cobro de los cargos interplaza por retiro de dinero en efectivo a través de un cajero automático o en ventanillas de atención del propio banco en una localidad distinta a la que se abrió la cuenta bancaria.

No obstante, dado que la nueva iniciativa amplía las operaciones que están prohibidas del cobro de la comisión interplaza, cuando muchas de estas responden a cargos operativos y de procesamiento que deben incurrir las entidades financieras, la SBS consideró la iniciativa parlamentaria inviable.

¿Cuál es la posición de los bancos?

Por el lado de la Asociación de Bancos (Asbanc), el gremio indicó al Congreso que, en el caso específico de la comisión interplaza, esta responde a un servicio adicional, no inherente a la cuenta de ahorro que brindan las entidades financieras.

Asbanc indicó que se debe tener en cuenta que el movimiento de efectivo entre plazas distintas tiene un costo real y demostrable.

“Las operaciones interplaza implican un costo adicional en términos de transporte, seguridad, depósitos en bóvedas externas, seguros y monitoreo de dinero, en cumplimiento con las disposiciones legales referidas al manejo de efectivo, que sustentan el cobro de la comisión”, indicó el gremio.

Asbanc exhortó al Congreso a no perder de vista que extender el alcance de la eliminación de la comisión interplaza no necesariamente beneficiará a aquellos clientes que hacen uso de este tipo de operaciones, pero sí perjudicará a la generalidad de clientes.

Dijo que el efecto potencial de esta medida en la industria será la de limitar el alcance de los servicios financieros e impedir mayores avances en la inclusión financiera.

La conclusión es la siguiente: la prohibición de cobrar comisiones puede llevar a los bancos a incluir el costo de los traslados de dinero en sus costos generales, de manera que en lugar de pagarlos quienes los solicitan, los acaben pagando todos sus clientes.

O peor aún, que los bancos dejen de hacer traslados de dinero en la misma cantidad, de manera que ya no esté garantizado que cada lugar podrá atender siempre la demanda promedio de dinero de sus clientes. Con lo cual, ninguno de los impactos es positivo para los usuarios.

¿Cuál es la posición de los expertos?

Para Carolina Trivelli, investigadora del IEP, existen comisiones en el sistema financiero que son razonables que sean cobradas, porque implican un costo a las entidades, sin embargo, subraya que dichas comisiones deben ser transparentes.

“Me parece que si las entidades financieras logran demostrar que tienen un costo real por brindar un determinado servicio, deben cobrar la comisión por ese costo real”, indica Trivelli.

La economista se refirió a la comisión que algunos bancos cobran por aceptar a sus usuarios pagos con tarjetas de débito de sus competidores. Dijo que se deben evaluar las comisiones que se están fijando, porque hasta cierto punto podría ser más caro para la entidad financiera aceptar pagos en efectivo, debido a los gastos que demanda.

Sobre la posibilidad que las entidades vayan a incorporar estas comisiones en las tasas de interés, dijo que podría ser marginal el impacto.

Para Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico (UP), si bien los clientes del sistema financiero podrían no estar de acuerdo con el pago de comisiones interplaza o por usar los canales de atención, se debe tener en cuenta que las plataformas de los bancos y todos los desarrollos que estas ofrecen enfrentan costos.

Dijo que, por ejemplo, existen altos costos asociados de trasladar el dinero de una localidad a otra, de ahí que se justifican las comisiones interplazas por retiro de dinero. Con lo cual, señaló Castellanos, prohibirlas sería inconstitucional, porque se estaría prohibiendo el cobro de un servicio que se brinda.

“Que las entidades no tengan costos variables por el servicio de transferencia de dinero que ofrecen, no implica que no tengan costos fijos detrás, que es poner una plataforma electrónica con controles de cumplimiento, lavado de activos y seguridad”, mencionó el catedrático de la UP.

Para Castellanos, otra discusión es si dichas comisiones deberían ser menores. Para el catedrático, la única forma de reducirlas es que la regulación permita el ingreso de más empresas como las fintech, que permitan reducir las comisiones.

“Por ejemplo, las operaciones de tipo de cambio son una de las principales fuentes de ingreso de la banca. Alrededor del 10% y el 15% del margen financiero proviene de esas operaciones. Han salido varias casas electrónicas como las fintech que los bancos las han incorporado y ahora ofrecen un tipo de cambio muy parecido a estas empresas”, precisó.

“Se puede hacer una regulación para que se puedan hacer transferencias vía otros mecanismos para bajar el costo de estas operaciones”, agregó Castellanos.

El profesor de la UP insistió en que la única forma de reducir las comisiones es asegurarnos de que haya competencia y que haya libertad para que el mercado opere.

“La competencia es el mejor antídoto. Prohibir puede llevar a las entidades a sacarle la vuelta por otro lado”, concluyó.

Para el economista Pablo Secada, se debe tener cuidado con la propuesta de los congresistas que, por tratar de pegarle a la banca, termina haciéndole daño a jugadores muy competitivos como las microfinancieras.

Secada coincide con Castellanos en que la competencia es el mejor camino para reducir o eliminar las comisiones.

“El poder sobre los precios no se soluciona poniendo topes, el poder sobre los precios se soluciona quitando [los topes]. Vamos al extremo, si eres un monopolista y te dicen que no puedes cobrar tasa de interés tan alta, entonces vas a subir la comisión. Si te dicen que no puedes cobrar comisión tan alta, entonces vas a subir la tasa de interés. Es decir, tienes el poder sobre los precios. Con lo cual, lo que se tiene que hacer es quitártelo con competencia”, dijo Secada.

Para Secada, desde el ámbito de la política pública existen varias formas de promover la competencia en el sistema financiero. Así, una de estas es ‘fragmentar’ las instituciones que tiene posición de dominio y otra es controlar ex ante las fusiones, que aseguró que es una política promovida por la OCDE y no por gente de izquierda.

Agregó que otro camino es fortalecer a las microfinancieras, porque ahí se llega a la ‘vena’ del bienestar de la sociedad.

“Lo que el Congreso va a hacer, paradójicamente, es fortalecer a los que tienen posición de dominio, porque ellos tienen mil maneras de cobrarte”, comentó.

Secada manifestó que la política económica promovida por el MEF debería tener un componente de promoción de la competencia.