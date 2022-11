“El BCR no puede privilegiar a ningún proveedor de ningún tipo, ni de rieles ni de sistemas de pagos [...]. Por eso es que no existe un riel [plataforma] oficial para la interoperabilidad. Sin embargo, un riel cuenta a cuenta como el de la Cámara es bastante más amplio, más flexible y económico que un riel de tarjetas. Hay reglas de adquirencia que son un poco más rígidas que no las tiene el sistema cuenta a cuenta”, afirma Martín Santa María, gerente general de la CCE.

A decir del ejecutivo, la plataforma de la CCE, en una primera etapa, permitirá interoperar a 28 entidades financieras de un total de 46, a través del servicio de transferencias inmediatas, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. A la fecha, según Santa María,18 entidades están conectadas a este servicio y la CCE espera que en el corto plazo, unas 10 instituciones puedan incorporarse.

“Yape va a estar conectada a la CCE desde el principio del proyecto. Va a estar conectada a través del Banco de Crédito (BCP). Por lo tanto, si Yape está conectada, todas sus funcionalidades permitirán enviar y recibir dinero ya sea de una cuenta DNI o de una cuenta BCP”, afirma el ejecutivo.

Agrega, que las nuevas entidades que se están incorporando a la CCE en su mayoría son microfinancieras.

Modelo flexible

De acuerdo con Santa María, el modelo de interoperabilidad de la CCE ha sido validado por el BCR y se caracteriza por ser flexible y de bajo costo para las entidades.

Explicó que, en primer lugar, es flexible porque permitirá la transferencia de dinero desde cualquier plataforma de las entidades financieras (aplicativo celular, billetera, página web, entre otras) con experiencias similares. Es decir, solo se necesitarán tres datos para hacer un pago o transferencia: el número de celular, el monto a transferir y la cuenta a donde se quiere que llegue el dinero. En la actualidad, las transferencias a través de Plin o Yape llegan a la cuenta en la que está afiliada la billetera y con la interoperabilidad se podrá escoger la cuenta de destino.

En segundo lugar, en una primera etapa solo se transferirán soles, con el propósito de que la adopción no sea muy compleja.

Santa María indica que para las entidades afiliadas a la CCE, la interoperabilidad no va tener un costo adicional, más que los respectivos pagos que se hacen por el uso de la plataforma. Señala que, incluso, desde hace unos meses, la CCE acaba de rebajar sus tarifas a las entidades que brindan el servicio de TIM Especial. Este grupo se caracteriza por no cobrar comisiones por transferencias de hasta S/500. La rebaja busca fomentar que más entidades no cobren por las transferencias de bajo monto.