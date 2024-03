Videnza Instituto remarcó la importancia de que el Perú pase por un proceso de transición energética con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), mejorar la seguridad energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

En ese sentido, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto expresó que la discusión se ha centrado de forma exclusiva en el sector eléctrico, cuando existen otros sectores más contaminantes.

“Necesitamos una transición acorde a nuestra realidad. Actualmente, los GEI anuales que provienen de la generación de electricidad en el Perú representan solo el 7%. El uso de suelos, principalmente asociado a la deforestación, es el 46% de las emisiones. Así hace sentido deselectrificar el debate sobre la transición en el Perú. Sin embargo, la discusión se ha centrado exclusivamente en este sector, dejando de lado otros sector igual o más contaminantes”, comenta Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.

EL rol del gas natural

“En este escenario, combustibles como el gas natural resultan clave para reducir emisiones al reemplazar aquellos más contaminantes. Esta transición debe ser equilibrada, considerando no solo el aspecto ambiental, sino también la competitividad y la seguridad del suministro”, agrega Castilla.

En la generación eléctrica, el Diésel produce el doble de CO2eq que el gas natural por cada MW/h generado, de acuerdo con información revelada por Videnza. En el transporte, el gas natural emite un 25% menos que el Diésel. En promedio, el costo del GNV representa un ahorro de 68% en comparación al gasohol premium y 64% con respecto al gasohol regular.

“Rumbo Energético”, es una iniciativa de Propuestas del Bicentenario de Videnza Instituto que busca brindar información y generar conciencia, en los ámbitos públicos sobre la importancia de una transición energética eficiente, equilibrada y acorde a la realidad del país.

También busca brindar información basada en evidencia sobre el estado de la transición energética en el país, considerando los tres vértices del “trilema energético” (sostenibilidad ambiental; economía y competitividad; y seguridad del suministro) para los sectores más demandantes de energía en el Perú: electricidad y transporte.

“Cabe señalar que, de acuerdo con información de Our World In Data (2022), a diferencia del promedio mundial, dónde las fuentes renovables representan el 14% de la energética; en nuestro país representan el 28%, siendo la hidroenergía la más usada (85%), y luego los Recursos Energéticos Renovables (RER) no convencionales que incluye energía solar, eólica, biocombustibles, geotérmica, biomasa y energía residual (15%). Además, de las fuentes no renovables, el 40% proviene de gas natural, mientras que, en el mundo, este combustible representa el 31% de las fuentes no renovables”, señala Videnza.

El evento de lanzamiento de “Rumbo Energético” en la región se realizó en alianza con la Cámara de Comercio de Cusco y contó con la participación de Carlos Gomero, Socio en LQG Energy & Mining; Martín Mejía, director general de Cálidda; Jaime Risco, gerente general de Perú LNG; Pamela Gutiérrez, gerente de comunicaciones de Kallpa y Fernando Romero, Vicedecano del Colegio de Economistas de Cusco.