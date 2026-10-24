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Resumen

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Sophie Demange es autora de "Las carniceras".
Sophie Demange es autora de "Las carniceras".
Por Enrique Planas

Si para Vidya Narine la visita a una tienda de orquídeas disparó la idea de su novela, el caso de Sophie Demange (1983, Rouen, Francia) resulta parecido, aunque el rubro del negocio resulta completamente distinto: una carnicería. En efecto, nos cuenta que en el mercado conoció a una joven carnicera de 20 años y le sorprendió porque era la primera vez que veía a una mujer atinándole al bife con el cuchillo de desollar. En Francia, las mujeres se encargan solo de la venta de la carne, pero preparar los cortes es una actividad especialmente masculina. Y le pareció interesante como el cuerpo femenino podía implicarse en ese trabajo, llevándola a la reflexión sobre el machismo en el oficio y la violencia hacia las mujeres. Un tema que ella, con una larga trayectoria de trabajo con asociaciones humanitarias que atienden a personas sin hogar y trabajadoras sexuales, conoce bien.

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