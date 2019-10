Google tiene el dato exacto: el escritor turco Orhan Pamuk (Estambul, 1952) tiene 15 publicaciones en su haber, entre novelas, ensayos y un libro de memorias. Cuando recibió el premio Nobel de Literatura, el año 2006, acababa de publicar este último bajo el título de Estambul: ciudad y recuerdos. Se trata de una hermosa semblanza en la que homenajea sus recuerdos y experiencias en los rincones de su ciudad natal. A pesar de la hermosa figura de Estambul que nos regala en ese libro, asegura no estar enamorado ni obsesionado con la capital turca. “Mi intención siempre fue escribir sobre la humanidad, como todos los escritores. Pero me crucé con la humanidad en Estambul”, dice en la conversación que concedió a este suplemento vía Skype. “Soy una persona normal que escribe sobre la ciudad en la que vive. A veces me gusta mucho mi ciudad, a veces tengo problemas con ella. Estambul me hizo y, por eso, he escrito sobre Estambul toda mi vida”, añade.

Desde su infancia soñó con convertirse en artista y hasta los 22 años se dedicó a la pintura. Después de graduarse del secular American Robert College en Estambul, estudió Arquitectura en la Universidad Técnica de Estambul por tres años, pero abandonó esta carrera para dedicarse a las letras, por lo que terminó graduándose en Periodismo en la Universidad de Estambul. Sin embargo, Pamuk nunca trabajó como periodista y, a la edad de 23 años, decidió convertirse en novelista, como está escrito en la presentación de su página web: “Dejó de lado todo lo demás, se retiró a su departamento y comenzó a escribir”. “Cuando empecé a escribir novelas, en 1970, no había muchos lectores, fue muy difícil para mí publicar mis primeros libros en Turquía. Pero fui persistente, siempre creí en la literatura”, cuenta. Y añade que, por supuesto, sigue creyendo.

Las historias que plasma en sus libros están ambientadas en su país y se nutren de la historia y los conflictos que ahí se desarrollan, pero que no están deslindados de situaciones más universales como los conflictos identitarios. Y, en ese sentido, durante nuestra conversación, Pamuk habla de ello poniendo de ejemplo tres de sus trabajos: Una sensación extraña (2014), la historia de un vendedor que vende comida en la calle de Estambul por 40 años y los cambios en la sociedad turca vistos desde una clase social poco privilegiada; El museo de la inocencia (2008), una historia de amor que ocurre entre 1974 y el final del siglo XX, que explora las obsesiones de los hombres de la clase alta; y El castillo blanco (1985), en el que se acerca al este y oeste, y explora la identidad turca o islámica cuando esta se enfrenta con otras.

La reunión virtual fue breve. Superados algunos problemas de conectividad, hablamos un poco del mundo real, del virtual y, por supuesto, de la ficción que nos ayuda a mantenernos vivos.

