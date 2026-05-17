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En las obras más recientes de Silvano, destacan composiciones de geometría y colores vibrantes que amplían su lenguaje visual.
En las obras más recientes de Silvano, destacan composiciones de geometría y colores vibrantes que amplían su lenguaje visual.
Por Jorge Paredes Laos

El lenguaje del kené parece habitar en la mente de Olinda Silvano. Ella recuerda que era muy niña cuando recibió de su abuela el piri piri, esa planta medicinal y mágica, y pudo ver flotar en el ambiente cientos de líneas perfectamente geométricas y brillantes. Ese recuerdo la acompaña hasta hoy. Por eso, en la sala del Museo de Arte de Lima, donde se exponen más de treinta obras suyas, Olinda abre los brazos y exclama: “Mi kené viene de mí, de mi pensamiento… y yo quiero que siempre brille… ¡Que brille tanto como el Sol o como la Luna!”.

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