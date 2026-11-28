Alterar los códigos de lo cotidiano es quizá el recurso primordial de la interesante y virtuosa obra de Claudia Ulloa Donoso (Lima, 1979) para conseguir ese efecto que combina la desolación, el extrañamiento y un silencio que juega en los márgenes de la palabra hasta contaminarla y volverla sugerencia y vastedad simbólica.

Si en “El pez que aprendió a caminar” (2006) optaba por un lirismo fragmentario que se decantaba en una tierna visceralidad, conjugada con una prosa diestra y exacta, en la novela “Yo maté a un perro en Rumanía” (2022) desarrolla de forma más orgánica la relación entre la derrota emocional y el desmoronamiento verbal bajo la forma de un ‘road trip’ que no hace distinciones entre las voces humanas y animales. Forja de este modo una fábula cuya tensión nace del desafío de la incomunicación, de lo que se construye pese a ella y de las verdades difusas que es posible encontrar en los designios del desarraigo.

Los cuentos de “El miedo terrible de ser un animal” aspiran a radicalizar estos hallazgos hasta límites que bordean lo insoportable. De la delicadeza de los primeros relatos de Ulloa Donoso queda muy poco: si bien estos textos evidencian su trajinado oficio y su imaginación efervescente, hay en ellos una opción por el discurso desaliñado y sobresaltado, por una fealdad voluntaria y por momentos agresiva. La animalidad que aquí se propone es la que arrastra un espíritu sórdido, una fascinación por la inmundicia y una apuesta por la violencia de lo desagradable.

Es encomiable que esta autora no se conforme con merodear por terrenos ya conocidos y conquistados, pero los resultados de su propuesta son desiguales y, en algunos casos, desconcertantes. No convence el cuento inicial, “La génesis de Ugla”, sobre una inmigrante con delirios místicos y mayestáticos que erige a su gato en deidad suprema de los hombres: el relato se limita a desplegar el gracejo de su alunada protagonista. El libro levanta vuelo con dos cuentos de excelente factura, “Hielo seco” y “Julio Leima y su sonido bestial”, narraciones sólidas que indagan, desde el humor disruptivo y el hálito fúnebre, en el insólito destino al que nos conducen nuestras pasiones y obsesiones más apremiantes.

Sin embargo, otros relatos, como “Yellow” y especialmente “Iris/ojo/hongo”, me parecen menos logrados: Ulloa Donoso parece regodearse en seres atraídos por la abyección y el asco, y confía más en la rareza de sus degradados símbolos zoológicos que en la trama que los sostiene. Faltan aquí la dirección y la precisión que distinguen otras expresiones de esta autora, sacrificadas en nombre de un objetivo que nunca llega a definirse del todo. Ello nos lleva a formular la principal objeción a estos cuentos: la perplejidad que producen no tiene más resonancia que la repugnancia y la extrañeza a las que se somete al lector. El humor en el tratamiento de las parafilias, la extravagancia de los vínculos humanos y bestiales, entre otros matices, acaban por diluirse en una vacua truculencia satisfecha de sí misma.