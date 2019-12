Representantes de los principales partidos políticos en contienda responden tres preguntas sobre temas económicos que estarán en la agenda del próximo Congreso: ¿están a favor de realizar cambios en el capítulo económico de la Constitución? ¿están a favor de la flexibilización de normas laborales y la estabilidad? ¿revisarán las exoneraciones tributarias?

¿Propondrán reformas al capítulo económico de la Constitución?

Luis Roel (5) – Acción Popular

Coincidimos en que este capítulo ha generado dinamismo en la economía. El Estado tiene que ser un promotor de la iniciativa privada, un protector de la libertad económica pero al mismo tiempo la riqueza que genera el privado la tiene que distribuir entre los más pobres a través de servicios públicos de calidad. Además, según el Tribunal Constitucional, no se puede reformar elementos esenciales de la Constitución sin convocar a una asamblea constituyente, y esta solo se da en situaciones muy especiales, como cuando se ha quebrado el Estado de Derecho. Pero hay problemas porque la economía está estancada y el gobierno está fallando en promover la inversión y en dar servicios de calidad.

Juan Carlos Gonzales (8) – Fuerza Popular

No vamos a proponer reformar el capítulo económico. Yo soy una persona pro mercado, creo que los precios se deben regular de acuerdo a la oferta y la demanda. Si fuera el vocero, propondría otras reformas como que el Estado supervise mejor a los organismos reguladores porque creo que no están cumpliendo su función.

Daniel Córdova (3) – Alianza para el Progreso

Nosotros plantearemos reformas a la estructura del Ejecutivo en su aspecto económico. Propondremos crear un solo ministerio que tenga a su cargo la inversión e infraestructura y que absorba Pro Inversión. Si eso requiere de un cambio constitucional, se evaluará. Pero la cuestión de fondo es que vamos a defender el capítulo económico de la Constitución en todo lo que se refiere a la estabilidad macroeconómica. Pero sí consideramos que la estructura de los ministerios ha fracasado en lo referente a la inversión pública.

Claudia Cornejo (10) – Partido Morado

Este Congreso va a ser corto y el debate con respecto a este tipo de reformas debe hacerse de manera seria. Es probable que esto tome más tiempo del que este Parlamento va a tener.

Luis Roel, candidato de Acción Popular con el número 5 por Lima. (Facebook de Luis Roel)

Nidia Vílchez (2) – Partido Aprista

No, el tiempo es muy corto. Un debate de modificación constitucional demanda de una concertación. El capítulo económico genera empresa, inversión y lo que debemos tener es seguridad jurídica. En este año es imposible hacer reformas constitucionales, salvo que haya decisión política, pero es muy difícil. Creo que la cosa va más por [aprobar] leyes que solucionen los problemas de la gente.

Farid Matuk (36) – Frente Amplio

El capítulo económico de es una herencia soviética que la introduce el gobierno militar en la Constitución de 1979. En 1993, en una conducta reactiva, se mantiene el capítulo económico y se varía su contenido. Nuestra posición es que no debe existir, pues las constituciones en países democráticos tienen dos partes: los derechos de las personas y la arquitectura del Estado. La política económica estará en las leyes orgánicas y generales. Van a haber tres legislaturas, solo hace falta [aprobarla en] dos, todo depende de la voluntad del Congreso.

Doyle Acosta (3) – Vamos Perú

El Perú ha tenido reforma política pero no una económica: hay que reducir el trabajo informal. No vamos a plantear una transformación del régimen económico, sino algunas propuestas para impulsar regímenes laborales flexibles. La mejor forma para combatir la informalidad es basándonos en la supervisión (Sunafil) y para ello hay que legislar mejor. Segundo, hay que favorecer un proyecto de empleo juvenil. Y ahí fomentar la contratación de personal peruano.

Roberto Sánchez (1) – Juntos por el Perú

Creemos que en el mundo el modelo neoliberal está en crisis. Debemos tener un gobierno promotor de la inversión privada, regulador, que cumpla una nueva relación entre el mercado, el Estado y la sociedad. No hay que tenerle miedo a una nueva Constitución, jamás debemos transitar hacia el estatismo. El Perú necesita su propio modelo. Creemos que en perspectiva hay que sentar las bases de un nuevo contrato social. Pero eso no va a ocurrir en un mes, un año. El capítulo económico pone al Estado como observador y deja el desarrollo a la mano invisible de la que hablaba Adam Smith. Acá no hay mano invisible, acá hay una mano de la Confiep.

Juan Carlos Gonzales, candidato de Fuerza Popular con el número 8 por Lima. (GEC).

Fuad Khoury (5) – Partido Popular Cristiano

Vamos a defender el capítulo económico a como dé lugar. Es un modelo que ha tenido resultados exitosos en la economía y la macroeconomía, y no podemos dar marcha atrás. Defendemos la economía social de mercado, sistema que combina de manera efectiva y equilibrada la libertad económica y la justicia social. La primera implica la defensa de los derechos de la persona, desde el punto de vista económico, individual, el emprendimiento y la innovación. La segunda, la búsqueda de igualdad de oportunidades para el desarrollo del potencial del individuo, haciendo uso de su talento y basándose en la solidaridad de la sociedad.

¿Están a favor de la flexibilización de las normas laborales y de la estabilidad?

Luis Roel (5) – Acción Popular

El partido no ha tocado el tema [de la flexibilización laboral] pero AP siempre ha defendido los derechos fundamentales, y entre ellos están los laborales. Nosotros no vamos a dar ninguna medida que pueda disminuirlos. El gobierno está fallando en la fiscalización laboral. El ministro de Trabajo deberá ir al Congreso y decirnos cuál es su plan, cómo lograr que los derechos laborales se cumplan o cómo vamos a dar facilidades para que los que no están formalizados se formalicen. No existe desde el Ejecutivo la capacidad de generar consensos, y, además, hay un gran ausente en este debate, los informales, quienes representan entre el 70 y 80% de la fuerza laboral de nuestra economía.

Juan Carlos Gonzales (8) – Fuerza Popular

En mi experiencia de vida, he visto buenos y malos obreros en mis empresas. No estoy de acuerdo con la estabilidad laboral al 100%. Creo que se debe premiar a la persona responsable, pero no al que se ampara en la estabilidad. El Ministerio de Trabajo debe plantear una norma para que en caso que una persona no rinda de acuerdo a lo que el inversionista demande, debe haber una sanción y que el empresario pueda prescindir de ese trabajador. Como FP, nunca hemos propuesto ese tema, creo que los nuevos candidatos no intentarían meterse en este tema. Creo que va a tener que ser del Ministerio de Trabajo o la Comisión de Trabajo, si es que se forma, la que plantee este tema.

Daniel Córdova (3) – Alianza para el Progreso

Estamos a favor de la democratización del mercado laboral. El 70% de la población económicamente activa que está fuera de la formalidad tiene que incluirse bajo reglas distintas porque las actuales no han funcionado, a través de un régimen un poco menos oneroso para el trabajador y para el pequeño empresario. Se puede crear una cotización más baja a EsSalud para las pequeñas empresas. [Estamos a favor de la flexibilidad laboral] sobre la base de acuerdos de productividad entre el sindicato y el empleador, como se hace en Alemania. Hay que promover este tipo de cooperación entre trabajadores y empleadores. Ambos deben remar hacia el mismo sitio.

Daniel Córdova, candidato de Alianza para el Progreso con el número 3 por Lima.

Claudia Cornejo (10) – Partido Morado

Nosotros estamos viendo un escenario mundial en el que las necesidades de los trabajadores y de las empresas están cambiando, el debate debe ir por ahí. Por ejemplo, poco se habla del teletrabajo o de los trabajadores independientes, la mayoría de los cuales son jóvenes y mujeres. Debemos discutir cómo se está transformando el mundo del trabajo y nuestra legislación no debe quedarse atrás.

Hay apertura para tener un debate amplio en materia laboral y no tratarlo como una serie de medidas aisladas, debemos considerar un panorama que incluya las necesidades de los trabajadores y de las empresas. Este tema merece ser abordado con calma y participación de varios de actores, con lo cual es probable que este corto plazo complementario del Congreso 2020 no sea suficiente y deba de ser abordado a cabalidad en el periodo congresal del 2021.

Nidia Vílchez (2) – Partido Aprista

A mí me gustaría mirar qué tipo de flexibilización laboral puedan proponer. Hay muchos proyectos que han quedado en la comisión de trabajo y de economía, incluso hay uno para incrementar el pago de haberes básicos de los funcionarios públicos para el cálculo de sus pensiones. Nosotros estamos a favor de mejorar las remuneraciones de los que están en la administración pública; promover leyes que incrementen la población joven con todos sus derechos como los que tiene todo trabajador.

Farid Matuk (36) – Frente Amplio

Si se introduce seguro de desempleo, podemos hablar de la eliminación de la norma del Tribunal Constitucional que impide el despido. Porque lo que la norma protege es el derecho al trabajo, que es el derecho al ingreso. El Estado debe garantizar que las personas no mueran por inanición. En países europeos, el Estado te garantiza salud, educación de calidad, vivienda social y un seguro de desempleo. Entonces si te despiden, no caes en la inanición. En ese contexto, es un paquete. Lo que ocurre en Perú es que el seguro de desempleo es el semáforo. Lo que no podemos aceptar es que se elimine la estabilidad laboral para que los semáforos se llenen.

Doyle Acosta (3) – Vamos Perú

Flexibilización tributaria, no de derechos. Como legislativo se puede proponer una ley de fomento con incentivos tributarios a las empresas (pagos de salud, pensiones e impuesto a la renta). Lo que busco es que el Estado le dé beneficios a las empresas con el único objetivo de que eso se vea recompensado en un empleo juvenil o en un tema económico para los trabajadores. Yo estoy en desacuerdo con que el joven por ser joven tiene que tener diferentes beneficios laborales.

Estaríamos de acuerdo con la flexibilización de la estabilidad laboral mediante la aplicación de una reforma que flexibilice las leyes laborales con el fin de incrementar la formalidad y competitividad de los trabajadores. Uno de los incentivos para incrementar el empleo formal radica en reducir los costos del despido, ya que mediante la rotación de personal se beneficia a los más competentes, equilibrando el mercado laboral y apuntando al crecimiento del empleo.

Claudia Cornejo, candidata del Partido Morado con el número 10 por Lima. (Andina)

Roberto Sánchez (1) – Juntos por el Perú

La competitividad no es pisotear los derechos laborales y permitir mayor utilidad y menos costos a la actividad productiva. La competitividad debería ser invertir en el ser humano. Se necesita potenciar el derecho al trabajo y el espíritu de responsabilidad en la actividad económica del trabajador, disciplina, esfuerzo y reciprocidad de parte de las iniciativas del gobierno. Acá se tienen que pedir competitividad.

Fuad Khoury (5) – Partido Popular Cristiano

Las normas laborales necesariamente tienen que revisarse. La informalidad tiene que ver con la rigidez de las normas y otros aspectos que deben formar parte del debate del Congreso. Pero eso implica normas creativas que sean incentivos para la formalización. Habrá tres legislaturas que serán más que suficientes para hacer tres o cuatro reformas. Estamos de acuerdo en revisar el sistema sin que se afecte los derechos de los trabajadores y a la vez que permita incentivar la formalización. Desregular no es la respuesta, pues se debe buscar el equilibrio para que haya justicia y equidad. Flexibilidad laboral implica beneficios para el empleador, que demanda alta productividad, y el empleado, que demanda un salario adecuado y servicios públicos de calidad. Es muy difícil resolver este tema en una año.

¿Plantearía o no la revisión de las exoneraciones tributarias?

Luis Roel (5) – Acción Popular

Este Congreso complementario tiene el deber constitucional de revisar todos los decretos de urgencia que se dan en este interregno. Estamos de acuerdo en que nos toca revisar todo lo que se ha hecho, tanto en el Congreso anterior como lo actual, esa es nuestra labor de fiscalización. No solo vamos a ver si son eficientes, sino si están dentro del marco constitucional.

Juan Carlos Gonzales (8) – Fuerza Popular

Si yo exonero, estoy dejando de percibir ingresos y mi presupuesto va a tener un déficit de apertura. En este momento no tenemos precios internacionales altos de los minerales, no hay ingreso mayor. No creo que económicamente sea sabio dar exoneraciones. Por ejemplo, no sé a quiénes va a beneficiar la exoneración en el tema de los libros porque la prueba PISA lo refleja. No seamos ingenuos de decir que porque quitamos los impuestos vamos a ser más cultos mañana. Los únicos que se benefician son las empresas. En otros temas, como el agrario, nosotros quedamos antes que se cierre el Congreso que íbamos a tener un mayor debate. No sé por qué lo pusieron una semana antes. Si se está exonerando a un sector grande, habría que revisar, pero debe haber prudencia. Es un tema técnico.

Nidia Vilchez, candidata del Partido Aprista con el número 2 por Lima. (GEC).

Daniel Córdova (3) – Alianza para el Progreso

Sin duda hay que evaluar todos los casos. Por ejemplo, vamos a respaldar la renovación del régimen agrario con los pequeños cambios que se hicieron, ampliado a la industria acuícola y forestal. No somos contrarios a promover sectores atrasados que tienen gran potencial de creación de trabajo como la agroexportación. Nosotros defendemos la economía de mercado pero consideramos que hay que retomar políticas de impulso sectorial en el Estado.

Claudia Cornejo (10) – Partido Morado

Corresponde al Congreso que entre hacer una revisión de los decretos de urgencia que está sacando el Ejecutivo. Esa es una de las primeras tareas a las que nos abocaremos. Hasta el momento solo hay un decreto con respecto a este tema y lo evaluaremos en su momento. No podemos decir si van o no, tenemos que evaluar cada caso, pero viendo el conjunto de exoneraciones tributarias.

Nidia Vílchez (2) – Partido Aprista

Nosotros no lo hemos discutido en el partido. Pero cuando tengamos los proyectos se considerará estudiarlos.

Farid Matuk (36) – Frente Amplio

No se planea prorrogar ninguna exoneración tributaria. Si alguna fue renovada por decreto de urgencia, se votará en contra de su renovación cuando toque hacer la revisión, por ejemplo, la de promoción agraria. Las que están vigentes, están vigentes.

Farid Matuk, candidato del Frente Amplio con el número 36 por Lima. (GEC).

Doyle Acosta (3) – Vamos Perú

Al nuevo Congreso le corresponde fiscalizar y revisar todos los decretos de urgencia que se hayan emitido. Si una labor importante es la fiscalización, no solo nos debemos limitar a revisar [las exoneraciones de] este periodo de ausencia de un poder del Estado, sino todo porque creo que el anterior Congreso ha hecho poco o nada al respecto.

Roberto Sánchez (1) – Juntos por el Perú

Lo más sano es la revisión de los decretos de urgencia. Creo que el sistema tributario necesita ser pensada con impuestos a los que más ganan sin una mirada parcializada. La tasa de recaudación es la más baja en promedio de América Latina. Una sana recaudación significa repensar todo ello, si eso nos lleva a evaluar todas las exoneraciones… lamentablemente todas han sido cubiertas con leyes, tendríamos que tener otras leyes que consideren esa situación. Sí vamos a revisar las exoneraciones tributarias pensando en una economía honesta, transparente y pensando en el derecho de los ciudadanos de que se vele por su educación, salud, empleo, entre otros derechos.

Fuad Khoury (5) – Partido Popular Cristiano

No tengo los números para decirte si una exoneración es rentable o no. Las normas salen sin un estudio de valor económico, social. Cada norma que veamos tiene que tener una mentalidad social. Si una exoneración no está cumpliendo su fin, hay que eliminarla. No hay que eliminarlas porque sí, pues sería un insulto a la inteligencia de los expertos, son muchas las exoneraciones. Tienen que pasar por una evaluación.

¿Tienen otras propuestas?

Luis Roel (5) – Acción Popular

Las AFPs hacen un manejo abusivo que afecta el ahorro y el derecho a la pensión. Eso tiene que cambiar para que trabajen por gestión por resultados: que cobren una comisión variable, que el beneficio de la AFP depende de si tu fondo gana. Si maneja bien tu fondo, ellos recibirán su comisión, pero si ellos lo manejan mal, no le pagas o no será el mismo monto porque ellos están fallando. Sería a través de una modificación de la normativa de las AFPs. Además, necesitamos una norma que permita que el inversionista privado que se la está jugando por la puesta en valor del patrimonio cultural, por el turismo, tengan facilidades tributarias en sus primeras inversiones.

Doyle Acosta, candidato de Vamos Perú con el número 3 por Lima. (Facebook de Doyle Acosta)

Juan Carlos Gonzales (8) – Fuerza Popular

Yo propuse la reforma del sistema privado de pensiones basado en prilares: que solo se cobre las comisiones cuando el fondo sea rentable, porque no le voy a pagar a la AFP para que pierda plata; y uno solidario, para que las personas que más ganen apoyen a las que menos ganan, con un monto que equivaldría a 27 soles, es algo pequeño que los que ganan más de 30 mil soles pueden aportar.

Daniel Córdova (3) – Alianza para el Progreso

Una nueva ley del emprendimiento y promoción de la pequeña empresa, para formalizarlas con un régimen menos oneroso que el de las grandes empresas e incorporar un impulso importante al financiamiento desde un Cofide robusto. Además, la nueva ley de minería que incluya, además del estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto económico y social, que garantice que se va a generar desarrollo local y de actividades no mineras en la zona de influencia, de tal manera que la población sienta desarrollo social.

Claudia Cornejo (10) – Partido Morado

El Perú necesita crecer entre 4% y 5% en el PBI para poder generar empleos suficientes que incorporen a los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo. El Estado debe trabajar para generar las condiciones que fomenten mayor empleo. El Congreso 2020 tiene la responsabilidad de trabajar articuladamente con el Ejecutivo para dinamizar la economía.

Nidia Vílchez (2) – Partido Aprista

No.

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú con el número 1 por Lima. (Facebook de Roberto Sánchez)

Farid Matuk (36) – Frente Amplio

Elevar la presión tributaria al doble: impuesto predial del 1% con un umbral de exoneración de S/1 millón de soles, impuesto a la renta a las ganancias en la bolsa de valores y similares, a las ganancias en el sistema financiero por activos superiores a S/100,698, a los ingresos por herencia; fusión de reguladoras del mercado en una sola institución; evitar la fragmentación de pensiones a través de la generalización del programa Pensión 65 a todos que tengan ingresos de subsistencia, etc; y la unificación de los regímenes laborales del sector público en una ley del servicio civil, que vaya desde el presidente hasta los porteros de entidades públicas, y los funcionarios especializados del BCR, SBS, etc.

Doyle Acosta (3) – Vamos Perú

Hay que ser sinceros. El Congreso extraordinario solo durará 16 o 17 meses, en los que todas las posibilidades de legislar, fiscalizar y representar nos va a quedar corto. Lo que hay que hacer es sentar las bases para el bicentenario. El tema vital es la derogación de la inmunidad parlamentaria, la renovación por tercios y el fortalecimiento de la Sunedu.

Roberto Sánchez (1) – Juntos por el Perú

Debemos tener un shock de inversión sin corrupción. La capacidad ejecutiva de gasto es lamentable, como en la reconstrucción del norte. Hay que pensar en la diversificación productiva para no depender de los commodities; leyes para promover la microempresa, para incrementar el presupuesto del sector público.

Fuad Khoury (5) – Partido Popular Cristiano

La administración del presupuesto es clave para que esa plata llegue a servicios básicos como la salud, la educación y la mejora de la infraestructura. Tiene que haber gasto sin corrupción. Si permitimos que se sigan robando la plata, no vamos a salir del subdesarrollo porque es mucho dinero que puede solucionar temas de infraestructura. El problema es la rentabilidad del presupuesto. No solo queremos que se apruebe el presupuesto, sino que los ministros y los gobiernos locales rindan cuentas. La rendición de cuentas tiene que ser una obligación por propuesta legislativa, y el tema de control interno, por fiscalización, pues ya existe la norma.