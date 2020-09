Conforme a los criterios de Saber más

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) espera hasta el último momento que el Congreso de la República pueda aprobar el proyecto de ley que modifica las fechas de inscripción de candidaturas y así poder realizar los comicios internos de los partidos a finales de diciembre próximo. Hoy se vence el plazo para se promulguen leyes con cambios en las reglas electorales que puedan aplicarse en el proceso electoral 2021.

El pasado 14 de setiembre, el JNE presentó una iniciativa para incluir una décimo primera disposición transitoria a la Ley Orgánica de Elecciones para establecer que la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República, así como la inscripción de listas al Congreso de la República, sea hasta el 11 de enero del 2021. La norma vigente da un plazo hasta el 22 de diciembre.

Esta modificación de fechas responde a un pedido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien planteaba realizar las elecciones internas de los partidos políticos, entre el 20 y 27 de diciembre. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada ante el Congreso, se explica que la demora respondía que, según las estimaciones de la ONPE, el resultado de la auditoría del Voto Electrónico No Presencial se tendría recién el 10 de diciembre del presente año. Dicha auditoría, según el mismo texto, es necesaria para “disipar dudas, aumentar la transparencia y fomentar la confianza” en el proceso electoral interno.

Desde que se presentó la iniciativa el pasado 14 de setiembre, el Congreso de la República ha tenido tres sesiones plenarias en las que pudo poner al debate el proyecto del JNE. Incluso, en la sesión plenaria del viernes 18 se aprobó un proyecto de la reforma electoral referido al financiamiento de partidos políticos. Un día antes, el jueves 17, este Diario consultó con Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), titular de la Comisión de Constitución, sobre el referido proyecto, pero este aseguró que ya no había tiempo para dictaminarlo en su grupo de trabajo y dependía de que la Junta de Portavoces exonerara el trámite de comisión y pase directamente al pleno. Eso nunca se concretó.

Cronograma en espera

El pleno del JNE se reunió el pasado viernes para aprobar el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones 2021. Fuentes allegadas explicaron a este Diario que aún no podían publicar el cronograma electoral debido a que estaban a la espera de que el Congreso apruebe el proyecto para modificar la fecha de inscripción de candidaturas. Es decir, que el plazo máximo no sea el 22 de diciembre de este año, sino el 11 de enero del próximo.

En la víspera, el tribunal electoral hizo un llamado público al Parlamento teniendo en cuenta que solo puede modificar la legislación electoral para los próximos comicios hasta el 28 de setiembre. “El pleno debe esperar hasta el último día, porque puede darse el caso que se adelante y a último minuto el Congreso apruebe la norma que modifica la fechas. Eso generaría confusión”, explicaron las fuentes allegadas.

Las mismas fuentes indicaron que, de no modificarse las fechas, una consecuencia será que la ONPE deberá ajustar sus proyecciones y realizar los comicios internos entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Tiene que darse una distancia prudente hasta el 22 de diciembre, debido a que luego de las elecciones internas siempre se presentan impugnaciones.

La segunda consecuencia es que no podrá aplicarse el voto electrónico no presencial para los comicios internos de los partidos. El pasado miércoles 16, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se presentó ante la Comisión de Constitución, donde aseguró que es “materialmente imposible” aplicar el voto electrónico no presencial para los comicios internos de todos los partidos.

“Más del 20% del territorio nacional no tiene internet, no puede hacer uso del voto electrónico no presencial. Y hay mucha gente que no es nativo digital que no cuenta con las herramientas para hacerlo” , sostuvo en un discurso totalmente contrario al de su antecesor Manuel Cox quien, ante la misma comisión, había dicho que era posible realizar el mecanismo de votación de manera total.

En esa línea, Corvetto había adelantado ante Constitución que “si no pasa auditoría, el software [voto electrónico no presencia] no se usa”. “Tendríamos que irnos a solamente [el voto] convencional”, remarcó la máxima autoridad de la ONPE. Actualmente, la ONPE está a la espera de que los partidos informen sobre qué mecanismo utilizarán para sus elecciones internas: a través de delgados o “un militante, un voto”.

José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, advirtió que los partidos utilizarán la caída del voto electrónico no presencial como excusa para realizar su elección a través de delegados. “Va a ser el pretexto para que la mayoría de partidos elijan a sus candidatos a través de sus delegados. Si los cuestionan por elegir ese mecanismo, van a alegar que no se pudo aplicar “un militante, un voto” porque no se pudo implementar el voto electrónico no presencial”, indicó.

Las elecciones por delegados requiere un proceso previo, el cual puede realizarse con las medidas sanitarias requeridas. Sin embargo, Villalobos aclaró que en esta elección previa, la ley no obliga a los partidos a recibir a la ONPE. Con ello, se corre el riesgo de que los delegados sean elegidos a través de una decisión de las cúpulas partidarias.

Alianzas por definir

Otra fecha que falta definir es la de la inscripción de candidaturas. Fuentes del JNE indicaron que, entre tantos cambios normativos realizados, dicha fecha no ha sido establecida, por lo que el pleno deberá definirlo en el cronograma electoral que debe publicar.

Villalobos ratificó la existencia de este vacío normativo. Según explicó, en la ley anterior se establecía que la inscripción de las alianzas electorales se definían hasta 210 días antes de la fecha de elección. Es decir, el plazo para el actual plazo electoral habría vencido a inicios de setiembre. Sin embargo, en las últimas modificaciones no se ha especificado plazo, con lo cual el JNE deberá ficha fecha.

“No puedes darle plazo hasta setiembre por limitar a muchos partidos que aún están en conversaciones, nadie haría alianza. Las alianzas deberían estar inscrita hasta antes de las internas, que se estiman se realizarán entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre” , sostuvo el especialista en temas electorales.

A la fecha, algunas agrupaciones vienen entablando conversaciones para constituir frentes electorales. Suman 24 partidos que, de no participar o no pasar la valla electoral, perderán su inscripción electoral, según la ley que modificó la legislación sobre inscripción y cancelación de partidos, la cual fue promulgada en agosto del 2019. La misma norma señala que en los casos de alianzas electorales, se cancela la inscripción de no alcanzar el 6% de los votos válidos; el porcentaje se eleva en 1% por cada partido político adicional.

Por otro lado, Villalobos advirtió que la fecha para renunciar a un partido y poder inscribirse en uno nuevo venció el 23 de diciembre del 2019. Es decir, si actualmente un ciudadano está inscrito en un partido y desea postular por uno nuevo, no podrá hacerlo.

“Los que han renunciado en este año, en el registro del Jurado Nacional de Elecciones les sale que no es válido para postular en el proceso electoral del 2021” , dijo.

Pese a ello, el especialista en temas electorales indicó que algunos vienen cuestionando dicha prohibición alegando que la última ley aprobada por el Congreso -la Nº 31038- habla sobre los plazos de afiliación pero no de renuncia. “El plazo para inscribirse a un nuevo partido es hasta el setiembre, y varios quieren interpretar que no se les puede exigir que hayan renunciado el año pasado, porque eso afecta su derecho de participación” , explicó Villalobos.

Ese es otra de las controversias que deberá resolver el JNE, ante la falta de claridad en las normativas.

Por último, el Congreso tampoco aprobó el proyecto de ley que daba el marco normativo para que se otorgue un bono económico a los miembros de mesa. Aunque Villalobos aclaró que para esto, al tratarse de un tema presupuestal, bastaría con un decreto supremo del Poder Ejecutivo.

