Conforme a los criterios de Saber más

A una semana de las elecciones generales, El Comercio presentó el segundo simulacro de votación realizado por Ipsos Perú. Los resultados muestran que, nuevamente, Yonhy Lescano (Acción Popular) se consolida en el primer lugar; sin embargo, la diferencia entre los primeros puestos es mínima y la competencia continúa reñida con Hernando de Soto (Avanza País) en el segundo lugar, seguido por Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), George Forsyth (Victoria Nacional), y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Este Diario conversó con representantes de cuatro de los partidos que lideran los primeros lugares para conocer sus apuestas y estrategias para esta última semana de campaña.

El candidato a la segunda vicepresidencia de Acción Popular, Alberto Velarde, sostuvo que esta última semana, a pesar de la “guerra sucia” que busca generar temor en el elector, buscarán mantener a Yonhy Lescano en el primer lugar trabajando bajo la misma línea, visitando pueblo por pueblo, atendiendo las necesidades de la población y dirigiéndose al hombre de a pie.

“Tenemos un tema de guerra sucia promovido con la finalidad de distraer y generar temor ante el elector [...] La única voluntad que tienen estas personas es confundir al elector y no presentar propuestas que ellos tienen como candidatos, sino generar una distracción a la candidatura y favorecer a otras candidaturas. Seguiremos bajo el principio de Belaunde, visitando pueblo por pueblo y llegando a las poblaciones, escuchando sus preocupaciones por la pandemia, el desempleo, la falta de ingresos, la falta de ayuda”, declaró.

Último simulacro de votación de El Comercio-Ipsos.

Corinne Flores: “Casi siempre se ha elegido por un centro en nuestro país”

Hernando de Soto pasó en este simulacro a ocupar el segundo lugar de las preferencias e ingresa en la disputa por pasar a segunda vuelta. Corinne Flores, candidata a la primera vicepresidencia y al Congreso por Avanza País, sostuvo que este crecimiento se debe a que de Soto “la tiene clara” y a que está ofreciendo “propuestas concretas, reales, y no populistas”.

De igual manera, indicó que la campaña, que ha sido silenciosa y ha incluido la participación del ciudadano, tendrá un evento de cierre en Lima este lunes y que de ahí comenzará un periodo de viajes al interior del país.

“Es interesante porque estamos viendo que cada vez los ciudadanos ven en Hernando a una persona que está ofreciendo propuestas concretas, reales, no populistas, y que definitivamente quiere sacar adelante al país y que la tiene clara de cómo podemos hacerlo [...] Cada vez más el ciudadano empieza a ver que le estamos ofreciendo. Nosotros no somos derecha ni una izquierda, estamos en el centro. Al elector, al ciudadano no le gusta ni uno ni otro, casi siempre se ha elegido por un centro en nuestro país y nosotros representamos ese centro, un centro de consenso, un centro que quiere cambiar el país”, indicó.

Roberto Sánchez: “Estamos en un buen momento”

Juntos por el Perú, que tiene a Verónika Mendoza como candidata presidencial, pasó de ocupar el quinto puesto al tercer lugar. El candidato al Congreso Roberto Sánchez indicó que este levantamiento se debe a la relación cara a cara con diferentes sectores y centros sociales que se ha intensificado con el levantamiento de la cuarentena. Agregó que “en base a la recepción muy positiva” que están recibiendo esperan pasar a segunda vuelta y que para esta última semana realizarán eventos de cierre en Lima Provincia y que intensificaran a nivel nacional su presencia como organización social mediante sus candidatos y núcleos de trabajo.

“Sentimos un crecimiento real y ese es un indicador que estamos en un buen momento y que estos días finales serán de un cierre importante para consolidar ese respaldo [...] Hemos dado una directiva a nivel nacional para que todos nuestros candidatos y nuestros núcleos de trabajo intensifiquen esa presencia como organización social con líderes de ollas comunales, con líderes agricultores y con diferentes espacios de representación. Estamos intensificando esa relación con la gente y vamos a hacer eso estos días que quedan”, sostuvo.

Guerra García: “Recibimos con optimismo las cifras”

El candidato al Congreso y jefe del plan de Gobierno de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, declaró que todavía es muy pronto para sacar conclusiones y que está semana será definitiva para determinar quién pasará a segunda vuelta. De igual manera, indicó que reciben con optimismo las cifras ya que poco a poco la aceptación de Keiko Fujimori se ha visto en aumento.

“Lo que yo creo es que todos están dentro de lo que se llamaría en un empate técnico del segundo lugar. Lo que nosotros hemos visto en relación a las últimas encuestas es que ha subido un poco, Keiko ha estado subiendo poco a poco pero no ha retrocedido y el antivoto también ha bajado [...] Nosotros recibimos con mucho optimismo las cifras, después de una campaña de demolición que se ha tenido con Keiko creo que nos hemos mantenido, se ha subido un poco a diferencia de las bajadas de otros candidatos que si parecen ser tendencias”, agregó.

Este Diario intentó comunicarse con representantes del partido del candidato George Forsyth, Victoria Nacional, sin éxito.

VIDEO RECOMENDADO

ABC electoral: ¿Cómo votar en pandemia?