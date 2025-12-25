El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que 36 organizaciones políticas completaron la inscripción de sus listas presidenciales para los las Elecciones Generales del 2026 y, para promover un voto informado, ha puesto a disposición de la ciudadanía todos los planes de gobierno a través de su Plataforma Electoral.

Los documentos oficiales detallan la visión de desarrollo y los objetivos estratégicos de cada partido para el periodo 2026-2031, estructurados en dimensiones sociales, económicas, institucionales y ambientales.

¿Cómo encontrar los planes de gobierno?

Para acceder a esta herramienta de consulta, los ciudadanos interesados deben ingresar al portal oficial del JNE y seguir estos pasos enumerados:

Plataforma Electoral para buscar planes de Gobierno en el JNE.

Ingresar a la Plataforma Electoral del JNE. Hacer clic en la pestaña ‘Plan de Gobierno / Trabajo’. En la opción de ‘Tipo de Elección’, seleccionar ‘Presidencial’. Seleccionar el partido político que se desea investigar. Completar la verificación de identidad en el recuadro ‘No soy un robot’. Hacer clic en el botón ‘Buscar’. Ubicar y presionar el botón “PDF PLAN” para abrir o descargar el documento completo.

Actualmente, las solicitudes de inscripción de candidatos se encuentran en una fase de revisión técnica y legal a cargo de los Jurados Electorales Especiales, etapa que incluye el periodo de tachas donde cualquier ciudadano puede objetar una candidatura. El cronograma electoral estipula que la inscripción definitiva de las listas y los candidatos que quedarán habilitados se conocerá a más tardar el 14 de marzo de 2026.

Complementariamente, el ente electoral ha habilitado la plataforma Infogob, un observatorio que permite fiscalizar el historial político y las hojas de vida de los candidatos con datos desde 1931.