La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó este miércoles 24 de diciembre el diseño y las especificaciones técnicas de la cédula de sufragio para las elecciones generales del 12 de abril del 2026.

“El tamaño mínimo de la cédula de sufragio será de 42.00 cm. de ancho x 21.00 cm. de largo y de acuerdo al número de organizaciones políticas participantes; el largo se incrementará proporcionalmente hasta un máximo de 44.00 cm”, indica en una resolución jefatural, publicada este miércoles en las normas legales.

El diseño de cédula publicado mide 42.00 cm. de ancho x 44.00 cm. de largo, es de formato vertical a todo color en el anverso y 01 color en el reverso, según precisa la resolución de la ONPE.

Se precisa además que la cédula se encuentra dividida proporcionalmente en cinco columnas: presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados y Parlamento Andino.

Además, en la esquina superior derecha presenta un código de barras impreso en color negro.

La resolución detalla que cada una de las columnas de la cédula está subdividida en tres secciones claramente definidas. También tendrá un encabezado, así como las instrucciones para el elector y el cuerpo de la cédula que contiene las opciones de la votación.

Hasta el cierre del plazo, el martes 23 a las 23:59 horas, 34 agrupaciones habían logrado solicitar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Si todas las agrupaciones logran su registro satisfactoriamente, los votantes decidirán a qué candidatos apoyarán entre 38 agrupaciones políticas: 36 con planchas presidenciales y postulantes al Congreso bicameral (Cámara de Diputados y Senado) y Parlamento Andino. Y 2 partidos sin aspirantes a Palacio de Gobierno.

