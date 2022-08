El martes 20 de agosto, en la inauguración del local del partido político Juntos por el Perú ubicado en el centro poblado de Ccatunrumi, del distrito de Pichari, el candidato Edilberto Gómez deslizó que la actual gestión 2019-2022 no brindó oportunidades a los ciudadanos porque no habría ejecutado ninguna obra por administración directa.

Esta afirmación es falsa, pues en la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas e Infobras de la Contraloría se puede observar que la actual gestión tiene varias obras ejecutadas por administración directa.

Edilberto Gomez ya fue elegido dos veces alcalde de Pichari en 1998 y 2010. Pichari es un distrito de la provincia de La Convención, en el departamento del Cusco. En el año 2002, según Infogob, el señor Gómez fue suspendido de su cargo porque existía en su contra un mandato de detención por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Además, según la misma plataforma, Gómez está postulando por quinta vez al sillón distrital.

En la inauguración del local partidario de Juntos por el Perú, partido político que apostó por Gómez, el exalcalde aseveró que la gestión actual no dio oportunidades a los ciudadanos de su distrito porque no se habría hecho ninguna obra por administración directa; si no, todas por convenio con empresas privadas.

“Ahí está, los cuatro años de Amador Quintero, ¿quiénes trabajaron? Todo por contrata. Los cuatro años, tres años y ocho meses de Orejón (actual alcalde) que ahora está terminando, toditas por contrata, compañeros. Colegio la Victoria, 9 millones. Ahorita está construyendo Maravilla, un contratista de Quimbiri, o sea… ¿en Pichari no puede haber contratistas? Al menos que dejen dinero en Pichari”.

Estas dos obras mencionadas por el candidato; en efecto, sí fueron ejecutadas mediante convenios con empresas. La Institución Educativa N°39990 (Maravilla) fue ejecutada por el Consorcio Maravillas, que tiene como domicilio fiscal el departamento de Áncash. Por otro lado, el colegio La Victoria, fue ejecutado por el Consorcio La Victoria, integrado por las empresas AHREN CONTRATISTAS GENERALES SAC y GRUPO E Y CM CONTRATISTAS GENERALES SRL, ambas con domicilio fiscal en Ayacucho. Ninguna empresa es de Pichari como afirma el candidato.

Sin embargo, cuando dice que en los tres años y ocho meses de la última gestión todas las obras fueron por convenio, es falso. Como figura en Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas e Infobras de la Contraloría General, la actual gestión sí ejecutó obras por la modalidad de administración directa. Por ejemplo, en el año 2019:

Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación secundaria en la I.E N° 38968 -Código SNIP: 289698

Creación del centro integral de atención al adulto mayor en Pichari Capital - Código SNIP: 275934

Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria en la I.E. Nº 38831 de la comunidad de Quisto - Código SNIP: 282534

Entre otras.

PerúCheck intentó contactarse con el candidato, pero no hubo respuesta.

Conclusión

Es falso que en Pichari no se hayan ejecutado los últimos años obras por la modalidad de Administración Directa como dijo el candidato al distrito de Pichari, Edilberto Gómez de Juntos por el Perú. Pues como lo rebate la Contraloría y el MEF, sí se desarrollaron obras por esta modalidad.