La lectura es un maravilloso hábito que puede inculcarse desde que los niños son bebés. Además, tiene diversos beneficios que influyen en el desarrollo del menor de edad: fomenta su interés por los números, las formas y los colores, le estimula el habla y despierta su sentido de audición, memoria y fortalece su vocabulario.

Aprovecha los espacios libres con tu pequeño y deja volar sus sentidos e imaginación leyéndole impresionantes historias que, a pesar de su corta edad, disfrutarán. Si no sabes por dónde empezar, compartimos contigo una selección de ejemplares apropiados para su etapa que podrás leerle. Apunta cada uno de éstos títulos y corre a buscarlos.

Es un cuento corto de fácil lectura para compartir con tu hijo. Cuenta la historia de un elefante de nombre “Cuco” que contó a sus amigos que pudo espantar a un monstruo de su casa. No obstante, sus compañeros de aventuras no le creyeron y se rieron de él. No fue hasta que llegó el momento que este temible personaje llegó a sus casas y los asustó, que finalmente dieron fe a lo que dijo Cuco, quien dicho sea de paso los ayudó a espantar al inesperado visitante. Este relato habla sobre los valores de la sinceridad y la comprensión.

El pequeño Lito se despistó viendo un objeto que le llamó la atención y por despistado perdió de su vista a mamá gallina y a sus hermanitos, con quienes salía diariamente a dar un paseo. Después de este susto y unas cuantas aventuras, logró dar con sus familiares. La historia enseña a los niños el valor de la prudencia, pero también la importancia del trabajo en equipo.

Un día, la niña Patricia, quien vive rodeada de familia y amigos que siempre tienen una expresión positiva para ella, sueña que todo su entorno pierde la sonrisa, lo cual le genera mucha incertidumbre y miedo. La pesadilla culmina cuando su mamá la despierta para llevarle el desayuno con el rostro lleno de alegría, como siempre. Este ejemplar permite identificar los diferentes tipos de emociones del ser humano.