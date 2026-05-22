Cerca de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú atienden un voraz incendio que arrasa un almacén de plástico, cerca a un grifo, ubicada urbanización Santa Martha, MZ B LT 5 con número 000 en el distrito de Ate.

Vecinos de la zona indicaron que existen problemas con el suministro de agua. El incendio ocurrió al promediar el mediodía y hasta el momento no se han registrado fallecidos ni heridos.

Imágenes de Canal N y a través de las redes sociales muestra la enorme columna de humo que se logra ver a varios kilómetros a la distancia.