El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación llevará a cabo la LAE Roadshow 2024, donde obtendrás información de los representantes de diez universidades de Australia, así como de la Beca Generación del Bicentenario.

Este evento se realizará el próximo miércoles 10 de abril, en el Swissotel Hotel & Resorts (San Isidro, entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., y podrás asistir de manera gratuita llevando tu DNI. Para más información sobre la programación de la feria, puedes ingresar a lae.education/roadshow-2024-peru/

La feria contará con la participación de 15 instituciones de educación superior, de las cuales 12 son elegibles para postular a Beca Generación del Bicentenario. Entre ellas se encuentran Australian National University, University of Melbourne, University of Sydney, University of Queensland y Monash University.

“Es importante que los estudiantes y profesionales interesados acudan a esta feria, así como a otras actividades de difusión académica, porque es un espacio en el que podrán acceder a información de primera mano para absolver sus dudas acerca de los procesos de admisión, los tiempos que estos requieren, además de conocer sobre becas y financiamientos que pueden ser ofrecidas por las mismas instituciones o por el Pronabec”, detalla Jorge Reyes, coordinador de Cooperación Internacional del Pronabec.

Sobre LAE Roadshow 2024

LAE Roadshow 2024 está organizada por LAE Educación Internacional (https://www.lae-edu.com/), empresa que representa a universidades reconocidas a nivel mundial, y se encarga de asesorar y reclutar gratuitamente a estudiantes peruanos interesados en realizar estudios de posgrado en alguna universidad de Australia y otros países.

Cabe mencionar que desde el 2013, año que se dio la primera convocatoria, Beca Generación del Bicentenario ha beneficiado a más de 2500 profesionales peruanos con alto rendimiento académico para estudiar un posgrado en una de las mejores universidades del mundo, con todos los gastos cubiertos. De este total, 272 peruanos pudieron estudiar o están estudiando un posgrado en Australia.

Para mantenerte informado sobre más oportunidades de becas ofrecidas por diversos países o instituciones extranjeras, visita la web del Pronabec www.pronabec.gob.pe/becas-de-otros-paises y sigue sus redes sociales en Facebook o Instagram. También puedes contactarte a la línea gratuita 080 00 00 18, la central telefónica (01) 612 82 30 o al WhatsApp institucional 914 121 106.