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Más talento para el Perú

“Nuestra meta es que el mérito tenga una oportunidad real y que el destino de una familia cambie a través de la educación”.

    María Esther Cuadros Espinoza
    Por

    Ministra de Educación

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    La Beca Generación del Bicentenario cubre los gastos que demande a universitarios peruanos estudiar en el extranjero. (Foto: Pronabec)
    La Beca Generación del Bicentenario cubre los gastos que demande a universitarios peruanos estudiar en el extranjero. (Foto: Pronabec)

    Desde el gobierno, nuestra prioridad es el bienestar de los jóvenes y su realización como ciudadanos. Entendemos que el talento es universal, pero las oportunidades no siempre lo son. Por ello, el Ministerio de Educación, a través de Pronabec, trabaja para que la falta de recursos nunca sea una barrera que limite el potencial de nuestros estudiantes.

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