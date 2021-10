El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció este viernes que “se cayó” la llegada de las vacunas Sputnik V al Perú. Esto, al asegurar que no hay fecha prevista para su arribo a nuestro país, pese que el gobierno anterior dijo que 20 millones de dosis llegarían a partir de setiembre.

En declaraciones a RPP, el ministro Cevallos indicó que para el mes de octubre se tendrá que disminuir la distribución de vacunas porque “se cayó la llegada de Sputnik V y las vacunas por COVAX no llegan a muchos países”.

El cuadro presentado en julio, antes de culminar el gobierno del expresidente Francisco Sagasti, donde señala el cronograma de llegada de vacunas Sputnik V.

En ese sentido, explicó lo sucedido con el inmunizante ruso en el Perú. “Las vacunas (Sputnik V) que se comprometió el gobierno anterior no estaban pagadas, son contratos pero no están pagados. Por tanto, las empresas no están sujetas a ninguna obligación legal de traerlas puntualmente”.

Cevallos precisó que se pensaba en una llegada de vacunas rusas al Perú en los meses de agosto o setiembre. “Hasta ahora no llegan y entendemos que estas vacunas, por lo menos en este año, no las vamos a tener”, añadió.

En la última semana del Gobierno anterior, el entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, presentó en conferencia de prensa el cronograma de llegada al Perú de las 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus (COVID-19).

Según indicó, para setiembre estaba prevista la primera entrega de 5 millones de las vacunas desarrolladas por el Instituto Gamaleya. El segundo lote de 5 millones llegará en octubre, el tercero en noviembre y el último en diciembre, completando así las 20 mil dosis.

El ministro Hernando Cevallos fue consultado este viernes sobre si habría alguna responsabilidad en un contrato mal firmado, el actual descartó y explicó que cuando el laboratorio anuncia el envío, recién en ese momento se hace el pago de vacunas.

“Hemos conversado con el Fondo de Inversiones Ruso (con el que Perú llegó a un acuerdo) y nos dicen que no tienen disponible las vacunas y que tienen dificultades en la producción”, reveló el funcionario.

