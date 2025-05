Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, reapareció este domingo a través de una entrevista con el programa Cuarto Poder. Desde la clandestinidad, el hombre sindicado como autor de la masacre en la mina La Poderosa (Pataz, La Libertad), en la que murieron 13 trabajadores, negó cualquier implicancia en los hechos y afirmó tener pruebas de su inocencia.

“Me están confundiendo con otra persona. Yo tengo pruebas para demostrar mi inocencia”, dijo durante el reportaje y evitó revelar su paradero. Solo señaló que no se encuentra en Colombia, como se reportó inicialmente.

A lo largo de la entrevista, el prófugo mantuvo oculto su rostro y negó haberse sometido a alguna cirugía para cambiar sus facciones.

Pese a la gravedad de las acusaciones, el dominical revela que Rodríguez Díaz no tiene una orden de captura vigente ni está siendo formalmente investigado por el Ministerio Público.

“Yo he tenido mis errores, señorita, pero ya los he pagado, ya pagué con una pena privativa de 7 años. Yo sé lo que es un penal y no quiero volver nuevamente ahí”, sostuvo. ‘Cuchillo’ admite que cumplió una condena por portar armas de manera ilegal, pero sostiene que ha dejado atrás esa etapa de su vida.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, lo responsabilizó públicamente del crimen. “Probablemente quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente ‘Cuchillo’”, dijo tras conocerse los hechos.

Rodríguez niega cualquier vínculo con la matanza. Asegura que no se encontraba en Pataz durante los días del ataque, sino en Casma, donde, según afirma, hay testigos que lo vieron en una discoteca. “La presidenta y la policía se han dejado llevar por las noticias y los grupos de poder como La Poderosa”, afirmó.

Por su parte, su abogado argumenta que es inviable que su defendido haya estado en Casma y Pataz simultáneamente, debido a que ambas localidades están separadas por un trayecto de entre 15 y 20 horas.