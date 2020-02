La cadena de restaurantes La Panka decidió cerrar su local ubicado en el circuito de playas de la Costa Verde, en el distrito de Barranco, tras conocerse la denuncia por presunta discriminación y malos tratos que sufrió una familia en dicho lugar.

El denunciante, José Carrión Cabrera, contó en su cuenta de Facebook que al llegar al lugar con su madre en silla de ruedas y su hija con discapacidad visual, encontró una camioneta parqueada en zona rígida y sobre la rampa de acceso para las personas con problemas de movilidad.

Por tal motivo, tuvo que cargar la silla de ruedas de su madre, luego de increpar al personal del estacionamiento, el cual le comentó que el dueño del vehículo era el gerente del local.

Posteriormente, Carrión Cabrera agregó que, dentro del restaurante, un sujeto que dijo ser el gerente bajó del segundo piso y empezó una tensa discusión con él.

“Este sujeto malcriado responde que “Si no me gusta, me retire”, lo cual indignó a toda mi familia, a mi anciana madre que presenció y escuchó todo. Le reclamo su actitud y ufanándose de ser el dueño, me vuelve a decir que si no me gusta, que me retirara, y le dio instrucciones verbales y gestos (a los empleados) para que no nos dejen ingresar”, puntualizó.

Asimismo, indicó que finalmente les impidieron el ingreso al local, por lo que su familia tuvo que retirarse. “Y encima este sujeto volvió a salir a la vereda a filmarnos con los de su seguridad”, afirmó.

La Panka se pronuncia

Al respecto, la cadena de restaurantes La Panka informó en un comunicado compartido a través de sus redes sociales que “se solidariza de forma absoluta con el denunciante” y que tomarán las medidas necesarias para que los responsables “sean sancionados de la manera más ejemplar posible por todas las autoridades correspondientes, además de resolverles el contrato de franquicia”.

En otra publicación, la empresa indicó que se ha procedido a retirar la sede de la Costa Verde, La Panka Bordemar, de sus locales afiliados a la cadena y que continuarán las acciones correspondientes legales contra el responsable directo, Jorge Mendoza Ríos, gerente de esa franquicia.