El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, denunció a la constructora Cantabria de causar daños a un edificio de ocho años de antigüedad que afecta a decenas de familias y vecinos. Asimismo, criticó la conducta de Indecopi por pretender obligar a los afectados a no exigir la reparación correspondiente.

“Estoy aquí con mis vecinos verificando los daños que la empresa Cantabria, que ha hecho el edificio nuevo, ha causado a este edificio que tiene ocho años de antigüedad. Más grave que los daños causados, es la actitud de una empresa que se niega a repararla. Aquí está el oficio que me manda la empresa mediante la cual me dicen que no van a reparar el daño que han causado a los vecinos”, dijo Allison en diálogo con Canal N.

“Más grave que la conducta de la empresa privada es la conducta de Indecopi, una institución del Estado que ya notificó a la municipalidad y que pretende obligarnos a que no exijamos la reparación a esta empresa que ha malogrado y dañado a este edificio que tiene ocho años de antigüedad. Evidentemente la función principal del Estado y la municipalidad es proteger a los ciudadanos de los abusos que los privados o el propio Estado cometa”, agregó.

Además, el burgomaestre indicó que la normativa general no establece qué ocurre cuando un edificio nuevo daño a otro. También recalcó que la municipalidad de Magdalena cuenta con una ordenanza que obliga a las empresas a reparar los daños que causan.

Finalmente, el alcalde Allison anunció que llevará el caso ante el Poder Judicial para que finalmente se puedan respetar los derechos de los vecinos y la empresa sea obligada a reparar lo ocasionado.