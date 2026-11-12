El Papa León XIV leyó el evangelio en una misa en la Basílica Catedral de Lima. (Foto: EC)
El Papa León XIV leyó el evangelio en una misa en la Basílica Catedral de Lima. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El papa León XIV dedicó parte de su mensaje del evangelio en la Basílica Catedral de Lima a reflexionar sobre las necesidades del Perú y los desafíos que enfrenta la sociedad para alcanzar la reconciliación y la paz. En su homilía, el sumo pontífice pidió promover una Iglesia capaz de “superar las divisiones, escuchar, sanar y construir puentes en medio de los conflictos”.

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