El papa León XIV dedicó parte de su mensaje del evangelio en la Basílica Catedral de Lima a reflexionar sobre las necesidades del Perú y los desafíos que enfrenta la sociedad para alcanzar la reconciliación y la paz. En su homilía, el sumo pontífice pidió promover una Iglesia capaz de “superar las divisiones, escuchar, sanar y construir puentes en medio de los conflictos”.

“ Perú lo necesita mucho, necesita una Iglesia que siembre amor, capaz de construir puentes donde otros levantan muros, capaz de escuchar, sanar, perdonar ”, expresó el santo padre.

En esa línea, sostuvo que los conflictos deben afrontarse “con caridad y valentía”, con la convicción de que siempre es posible encontrar nuevamente la unidad. Para ello, recordó que la reconciliación no es únicamente una tarea humana, sino también un compromiso que nace de la fe cristiana.

El llamado de León XIV a una paz desarmada y desarmante

Otro de los ejes de su mensaje estuvo relacionado con la necesidad de promover la paz en el mundo. El pontífice recordó una expresión que, según indicó, ha utilizado en distintas oportunidades: la importancia de construir una “paz desarmada y desarmante”.

Al respecto, advirtió que se trata de una urgencia real que exige cultivar diariamente los valores del diálogo y la fraternidad, evitando cualquier forma de polarización que genere división.

Papa León XIV en Perú: Susana Baca rinde homenaje al Santo Padre en la Plaza Mayor de Lima https://t.co/R6QzCa1Sw8 — El Comercio (@elcomercio_peru) November 12, 2026

“La paz inicia siempre aquí y ahora, y depende de nuestro modo de comportarnos, de mirarnos, respetarnos y escucharnos”, manifestó.

El papa explicó que la construcción de la paz debe comenzar en cada persona, en sus relaciones familiares y en su entorno más cercano, para luego extenderse a las comunidades y a los distintos espacios de la vida social y política.

La unidad como fundamento de la Iglesia

Al inicio de su reflexión, León XIV expresó su alegría por encontrarse nuevamente en territorio peruano y cerca de una Iglesia que considera especialmente querida. Recordó que llegó al país hace muchos años para servir al pueblo de Dios, promover la paz y la justicia, y prestar especial atención a los más débiles.

“Regreso hoy para animarlos a continuar la obra de difusión del Evangelio”, señaló.

A partir de la lectura de la primera carta de San Juan, el pontífice planteó tres actitudes fundamentales para construir Iglesia y contribuir a una civilización del amor basada en el bien común: la fe en Jesucristo, la reconciliación y la paz.

Finalmente, exhortó a los fieles a mantener vivo el amor y dar un testimonio creíble y alegre, cada uno desde su propia vocación.