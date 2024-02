Delincuentes aprovecharon la inocencia de un adolescente para estafarlo y robarle más de S/7 mil en artefactos electrónicos que tenía en su casa, ubicada en Breña. Los malhechores habían usado un viejo cuento para cometer el delito.

De acuerdo a la madre del menor, los sujetos engañaron a sus hijos pidiéndoles retirar sus artefactos de casa para poder saldar una supuesta fianza de su madre.

“Le dijeron que yo estaba en la comisaría detenida, que estaba deprimida. Que yo había herido a una niña de cinco años, que le había tirado una piedra. Le dijeron ‘si tú quieres que tu mamá esté bien y tranquila, apaga tu wifi y sigue nuestras instrucciones al pie de la letra”, dijo la progenitora a Latina.

El adolescente y su hermanita buscaron electrodomésticos costosos y los guardaron a una mochila para llevarlo al punto de encuentro que tenía pactado con los malhechores. El menor fue captado por las cámaras de seguridad saliendo de su vivienda.

Al llegar al hospital de Collique, encontró a un hombre que le pidió la mochila con los artefactos y le quitó su celular. Posteriormente, el sujeto le hizo abordar un taxi de regreso a su casa.

La madre indicó que no entiende cómo los delincuentes consiguieron sus números y cómo sabían que no estaba ella en casa. Además, resaltó que decidió denunciar para que la población esté alerta y no haya más víctimas.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.