Luz Anchivilca, de 51 años, quien sufrió la pérdida del ojo derecho tras caerle una piedra durante una pelea de barritas, en Santa Anita, señala que es amenazada por desconocidos. Además, pide ayuda a las autoridades ya que hasta la fecha no se han pronunciado.

“Ha habido unos mensajes de amenazas al grupo de apoyo que tengo. Me dicen ‘te estás quejando’, ‘vas a ver’. Pido a quien escribió eso que ya no haga nada, la afectada he sido yo, calma muchachos. Soy hincha de la U, corrijan a sus chicos, ellos son mal guiados muchas veces. Pido me ayuden”, contó América Noticias.

Por otro lado, su hija, Cassandra, también madre de un hijo de dos años, ha dejado de trabajar para atenderla.

Santa Anita: mujer que perdió ojo tras caerle una piedra recibe amenzas tras denuncia

“Que el club Universitario y Alianza Lima me ayuden. Ella ha quedado discapacitada y no va a ser la misma. Pueden apoyarnos al YAPE 940560546 a nombre de Doris Vilca Cueva o 192260571094 a nombre de mi mamá Luz Rosario Anchivilca Pachas”, detalló.

La agraviada indicó que han hecho actividades en la zona donde ocurrió el ataque para ayudarla con los gastos económicos.

El caso

Vecinos de los distritos de Santa Anita y Ate fueron víctimas de peleas de barristas, quienes causaron destrozos y dejaron dos personas heridas, entre ellas, una mujer de 51 años, quien perdió la vista en el ojo derecho. Estos hechos ocurrieron la noche del último miércoles, 28 de junio.