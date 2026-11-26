La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó, por 14 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el dictamen que reúne dos proyectos de ley orientados a garantizar la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de extraedad y atraso escolar. La iniciativa busca reducir las barreras que les impiden acceder a una matrícula, a fin de que culminen su educación básica.

La decisión fue adoptada durante la séptima sesión ordinaria de la comisión, realizada el miércoles 25 de noviembre, luego de un proceso de diálogo que recogió los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia. Entre ellas participaron Casa Generación y la Asociación Niños del Río, que expusieron las dificultades que enfrentan miles de menores para reincorporarse al sistema educativo.

Al respecto, el presidente de la comisión, diputado Juan Castrejón Fernández, destacó la importancia de los aportes de las organizaciones para enriquecer el debate y señaló que la propuesta busca atender una problemática que afecta a más de un millón de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, resaltó que su implementación no supondría un gasto adicional para el Ministerio de Educación.

La urgencia de esta medida se refleja en las cifras, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante 2024, el 31,1% de estudiantes de primaria y el 33,8% de secundaria presentaban atraso escolar. En el ámbito rural, este indicador alcanzaba el 36%.

Una de las principales dificultades se presenta cuando estudiantes que superan la edad esperada para determinado grado no encuentran alternativas para continuar sus estudios. En la Educación Básica Regular (EBR), pueden enfrentar restricciones para matricularse en grados que no corresponden a su edad, mientras que la Educación Básica Alternativa (EBA), dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes desde los 14 años, tampoco ofrece una respuesta para todos los casos.

El dictamen aprobado integra las iniciativas legislativas presentadas por la diputada Romina Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno) y el diputado Ángel Renato Meneses (Ahora Nación). Ambas plantean modificaciones a la Ley General de Educación para incorporar mecanismos institucionales y modelos pedagógicos flexibles que permitan atender a estudiantes en situación de extraedad y atraso escolar, facilitando su nivelación, permanencia y reincorporación al sistema educativo.

Organizaciones piden priorizar proyecto

La aprobación del dictamen recoge también el trabajo sostenido de organizaciones que visibilizan las barreras que enfrentan niñas, niños y adolescentes para ejercer su derecho a la educación. Sus aportes han permitido incorporar al debate legislativo las experiencias de quienes viven estas dificultades y plantear respuestas acordes con sus distintas realidades.

“Para garantizar el derecho a la educación de las infancias en situación de vulnerabilidad, necesitamos leyes que respondan a sus realidades, instituciones educativas preparadas y, sobre todo, presupuesto. Porque sin presupuesto no hay derechos”, sostuvo Ioannys Padilla, colaboradora nacional del Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MNNATSOP) durante la sesión de la Comisión.

En la misma línea, Carrie Pacheco, delegada de Adolescentes Trabajadores (PROMINNATS) e integrante del Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes y Adolescentes y Niños Trabajadores (IFEJANT), recuerda que las dificultades de acceso no responden necesariamente a una falta de interés por estudiar. “Muchos niños, niñas y adolescentes no están fuera del sistema educativo porque no quieran estudiar, sino porque no se les permite acceder a una matrícula. Necesitamos una respuesta que contemple sus distintas realidades, garantice su nivelación y prepare a los docentes para acompañarlos”, señaló.

En este proceso participan 14 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellas PROMINNATS, MNNATSOP, Asociación Niños del Río, Casa Generación, MANTHOC e IFEJANT. Tras la aprobación en comisión, las organizaciones exhortan al Congreso a priorizar el debate y la aprobación de esta iniciativa.