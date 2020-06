Cientos de ambulantes se resistieron esta mañana a abandonar la avenida Grau y calles aledañas del distrito de La Victoria. Serenos de la Municipalidad de La Victoria intentaron desalojarlos, pero algunos hicieron caso omiso, informó ‘América Noticias’.

Tras varios minutos de insistencia por parte de los serenos, los comerciantes, con todos sus productos, se movilizaron a otras vías. No obstante, también fueron desalojados por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En imágenes difundidas por ‘América Noticias’ se observa el desorden y aglomeración causada por algunos ambulantes en la Av. Grau. Asimismo, se aprecia que la mayoría no respeta el distanciamiento social para evitar casos de contagios por COVID-19.

En ese sentido, algunos de ellos pidieron apoyo al Ejecutivo indicando que viven del día a día y que necesitan trabajar. Otros comentaron que poseen tiendas en las galerías situadas en la Av. Grau, pero debido al estado de emergencia, aún no pueden reabrir sus puestos.

“Tenía mi tienda, pero como el Gobierno no hace nada, he tenido que salir a la calle. Yo tengo mi tienda en Grau”, declaró al citado medio. “No tengo para comer, necesito pagar mi alquiler, tengo mis hijos y solo he logrado vender algo. Yo estoy acá desde las 4:00 a.m.”, comentó otra comerciante.

Ambulantes se resisten abandonar la avenida Grau

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

