Con juegos, títeres y actividades demostrativas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desarrolló en el Parque de las Leyendas una jornada de prevención dirigida a niños y padres para que aprendan, de manera didáctica, cómo protegerse del golpe de calor y prevenir el dengue.

La actividad, organizada por el Escuadrón Preventivo de EsSalud, permitió que los participantes recorrieran diferentes estaciones educativas, en las que - mediante frutas, tomatodos, bloqueadores solares, gorras, lentes de sol, abanicos y maquetas de zancudos- conocieron medidas prácticas para mantenerse hidratados, protegerse de la radiación solar y eliminar los criaderos del zancudo transmisor del dengue.

Durante la jornada, especialistas en nutrición, dermatología, medicina general y emergencias de la Gerencia de Oferta Flexible brindaron recomendaciones de autocuidado y orientaron a las familias sobre cómo reconocer las señales de alerta.

Además, los niños tuvieron la oportunidad de ingresar a una ambulancia de EsSalud y conocer cómo actúa el personal médico y de enfermería ante una emergencia.

“Reconocer a tiempo los síntomas del golpe de calor y actuar sin demora puede evitar complicaciones graves en los niños. Enseñarles estas medidas desde pequeños, junto a sus padres, es fundamental para proteger su salud durante los días de altas temperaturas”, señaló el Dr. Jim Vásquez, médico general de EsSalud.

Estaciones educativas para aprender jugando

En la estación “¡Hidrátate siempre!”, los especialistas en nutrición, con el apoyo de títeres y materiales demostrativos, promovieron el consumo frecuente de agua y frutas frescas para mantener una adecuada hidratación y alimentación saludable.

En el módulo “¡Protégete del sol!”, el especialista en dermatología explicó la importancia de utilizar gorra de ala ancha, lentes de sol y bloqueador solar, así como vestir ropa ligera y utilizar abanicos para reducir los efectos de las altas temperaturas y proteger la piel.

Por su parte, en la estación “Sin zancudos, sin dengue”, los niños y sus padres aprendieron, mediante maquetas de zancudos y materiales demostrativos como baldes y escobillas, cómo limpiar correctamente los recipientes, eliminar el agua acumulada y evitar la formación de criaderos del zancudo transmisor del dengue.

“La prevención del dengue empieza en casa, revisando cada espacio donde pueda acumularse agua y limpiando adecuadamente los recipientes. Si los niños y sus familias incorporan estas prácticas, contribuiremos a reducir el riesgo de transmisión en la comunidad”, indicó la Dra. Belén Lorren, médico general del Cenate de EsSalud.

¿Cómo actuar ante una emergencia por golpe de calor?

EsSalud recuerda que, ante una sospecha de golpe de calor en un niño, es importante trasladarlo inmediatamente a un lugar fresco, ventilado y bajo sombra; retirarle el exceso de ropa y enfriar su cuerpo con agua fresca o paños húmedos, especialmente en la frente, el cuello y las axilas.

Si el menor está consciente y puede tragar con normalidad, se le pueden ofrecer pequeños sorbos de agua. No se debe forzar la ingesta de líquidos. Ante síntomas como vómitos, confusión, desmayo o fiebre elevada, se debe buscar atención médica de emergencia sin demora.