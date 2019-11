El exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), José Luis Gil Becerra, utilizó a policías a su disposición como choferes de su esposa, Doris Andrea Koo Urcia.

Un reportaje de “Cuarto Poder” reveló que Gil Becerra ordenó al agente PNP Ramos Padilla y a Julián Ramón Cáceres, suboficial de servicios de la PNP, cumplir las funciones de chofer de su cónyuge. Un seguimiento evidenció cómo los policías realizaban esta actividad.

Ambos agentes, además, esperaban a Koo Urcia mientras realizaba sus actividades diarias sin cumplir otra función más que movilizar a la esposa del ahora exdirector de la Digimin.

Gil Becerra renunció a su cargo el jueves último tras enterarse de esta denuncia en su contra. Esta fue aceptada de inmediato por el ministro del Interior, Carlos Morán, con quien formó parte del GEIN (Grupo Especial de Inteligencia del Perú).

Al ser consultado al respecto, el exdirector del Digimin admitió que ordenó a los policías que cumplan las funciones de chofer porque tiene “el legítimo derecho de proteger” a su familia.

“Yo como director de la Digimin he dispuesto que la seguridad de mi esposa se lleve en un nivel más. No he usado vehículos [del Estado], he usado al personal. Insisto, es mi legítimo derecho de darle un mínimo de seguridad a mi esposa”, sostuvo.