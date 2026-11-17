El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informó que, hasta octubre de 2026, logró inscribir 2,851 títulos de propiedad en los Registros Públicos de la región Ica, una cifra que espera incrementar durante los dos últimos meses del año, a fin de superar los 3 mil títulos inscritos en la región.

La provincia de Ica concentra 1,712 títulos inscritos, mientras que Chincha, Nasca, Palpa y Pisco registran en conjunto otros 1,139 títulos.

A este resultado se sumará el avance de dos asentamientos humanos de la provincia de Chincha, que actualmente se encuentran en etapa de empadronamiento y cuyos procesos contribuirán a que Cofopri supere los 3,000 títulos inscritos en la región al cierre del 2026.

Tierra Prometida acumula 9,710 títulos inscritos desde 2022

Este avance regional también tiene un importante antecedente en el sector de Tierra Prometida, en el distrito de Ica, donde Cofopri desarrolla un proceso sostenido de formalización desde 2022. Desde entonces, se han inscrito 9,710 títulos de propiedad en este sector, de los cuales 1,168 corresponden al presente año.

Asimismo, antes de finalizar el 2026, Cofopri proyecta remitir a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), para su inscripción, los planos de formalización de cinco asentamientos humanos que agrupan más de 950 lotes: Brisas del Mar II, El Dorado, El Huarangal Prometido y Vivienda Digna, tercera y cuarta etapa.

A la fecha, Cofopri ha culminado la formalización integral de 34 asentamientos humanos de Tierra Prometida, con la inscripción de sus planos perimétricos y de lotización en los Registros Públicos. Información técnica fundamental para que los gobiernos locales y las entidades competentes puedan planificar obras y gestionar servicios básicos, así como para que las empresas proveedoras de agua y electricidad conozcan la distribución de los barrios y planifiquen sus inversiones.

Gratuidad en la formalización de viviendas

Cofopri recuerda que sus procedimientos de formalización son gratuitos. La obtención del título está sujeta a la evaluación técnica y legal de cada predio y al cumplimiento de los requisitos establecidos; por ello, la formalización de un asentamiento humano no significa que todos sus ocupantes obtengan automáticamente un título individual.

La entidad continuará desarrollando acciones de formalización en la región Ica, con el objetivo de ampliar el número de familias que puedan acceder a un título de propiedad debidamente inscrito y contribuir al ordenamiento de sus barrios.