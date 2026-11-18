Un sismo de magnitud 6.0 remeció la región Ica durante esta madrugada. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el evento telúrico ocurrió a la 1:07 a.m. y la Dirección de Hidrografía luego descartó que haya generado algún riesgo de tsunami.
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