Un sismo de magnitud 6.0 remeció la región Ica durante esta madrugada. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el evento telúrico ocurrió a la 1:07 a.m. y la Dirección de Hidrografía luego descartó que haya generado algún riesgo de tsunami.

El epicentro del movimiento sísmico se localizó en el mar, a 96 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca. Asimismo, se detalló que el temblor presentó una profundidad de 36 kilómetros y una intensidad de grado IV en San Juan de Marcona.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0807 Fecha y Hora Local: 18/11/2026,01:07:40 Magnitud: 6.0 Profundidad: 36 km Latitud: -15.23 Longitud: -76.05 Intensidad: IV San Juan de Marcona Referencia: 96 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/kax8A59rFF — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 18, 2026

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú comunicó que el evento no generó alerta de tsunami en el litoral peruano.

Réplica de magnitud 4.0 en San Juan de Marcona

Posteriormente, un nuevo temblor de magnitud 4.0 se registró en la misma provincia de Nasca durante la madrugada del 18 de noviembre. El Centro Sismológico Nacional reportó que esta réplica se produjo a las 2:24 a.m..

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0808 Fecha y Hora Local: 18/11/2026,02:24:38 Magnitud: 4.0 Profundidad: 31 km Latitud: -15.22 Longitud: -76.03 Referencia: 94 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/7ssUeCpPPB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 18, 2026

El organismo oficial precisó que este segundo evento sísmico tuvo su epicentro a 94 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona. Además, la entidad sismológica detalló que la sacudida presentó una profundidad de 31 kilómetros.