La región Ica registró ocho sismos de magnitudes entre 4.2 y 5.4 en menos de 12 horas durante el lunes 16 de noviembre, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos telúricos fueron percibidos por la población en las provincias de Nasca y Palpa. Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni víctimas.

El primer temblor ocurrió a las 11:16 a.m. y alcanzó una magnitud de 5.4, con epicentro en Nasca. Siete minutos después, a las 11:23 a.m., se registró otro movimiento de magnitud 5.1, cuyo epicentro se ubicó en Palpa.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0798 Fecha:16/11/2026 11:16:39 Mag:5.4 Prof:31km Lat:-15.55 Long:-76.34 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:128 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/gezRKSp0dU — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0799 Fecha y Hora Local: 16/11/2026 11:23:18 Magnitud: 5.1 Profundidad: 41km Latitud: -14.81 Longitud: -75.39 Intensidad: III-IV Palpa Referencia: 38 km al SO de Palpa, Palpa - Ica https://t.co/Oh16o2wgND — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

Posteriormente, a las 2:26 p.m., un sismo de magnitud 4.7 remeció Palpa. Minutos después, se reportaron otros dos movimientos telúricos consecutivos, de magnitudes 4.8 y 4.6, ambos con epicentro en Nasca.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0800 Fecha y Hora Local: 16/11/2026 14:26:33 Magnitud: 4.7 Profundidad: 30km Latitud: -14.95 Longitud: -75.98 Intensidad: II-III Palpa Referencia: 97 km al SO de Palpa, Palpa - Ica https://t.co/aMezALSeWz — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0801 Fecha:16/11/2026 14:44:54 Mag:4.8 Prof:27km Lat:-15.04 Long:-76.19 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:116 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/GukLtB8QgR — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0802 Fecha:16/11/2026 14:51:02 Mag:4.6 Prof:29km Lat:-15.03 Long:-76.10 Int:II-III San Juan de Marcona Ref:107 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/lxC2MDB20v — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

La actividad sísmica continuó a las 4:22 p.m., cuando se registró un temblor de magnitud 4.5, también en Nasca. A las 5:25 p.m. se produjo otro movimiento de magnitud 4.3 y, finalmente, a las 9:23 p.m., la población percibió un último remezón de magnitud 4.2, con epicentro en la misma provincia.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0803 Fecha:16/11/2026 16:22:46 Mag:4.5 Prof:28km Lat:-15.04 Long:-76.06 Int:II San Juan de Marcona Ref:102 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/fOL2vNrR7l — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0804 Fecha:16/11/2026 17:25:40 Mag:4.3 Prof:27km Lat:-15.04 Long:-76.04 Int:II San Juan de Marcona Ref:100 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/MwSOXizp5s — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2026

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0805 Fecha y Hora Local: 16/11/2026 21:23:08 Magnitud: 4.2 Profundidad: 24km Latitud: -15.08 Longitud: -76.24 Referencia: 119 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/IH4PqmQtPV — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 17, 2026

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

VIDEO RECOMENDADO