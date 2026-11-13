De acuerdo al reporte del Centro Sismológico Nacional del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:43 a.m. y alcanzó una intensidad de grado IV en San Juan de Marcona. Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -15.14 grados de latitud y -76.09 grados de longitud.
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0788
Fecha:13/11/2026 11:43:00
Mag:5.9
Prof:32km
Lat:-15.14
Long:-76.09
Int:IV San Juan de Marcona
Ref:102 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
https://t.co/5DkKZWxgfL
Cabe recordar que el Perúse encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
Mochila de emergencia
De acuerdo a la información brindada y compartida porIndeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
¿Y para las mascotas? La mochila de emergencia para mascotas debe contener agua, alimento balanceado, correa, arnés, botiquín y documentos de identificación.
El fuerte sismo de magnitud 5,1 que remeció la provincia de Chupaca