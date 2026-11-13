Sismo de magnitud 5.9 se sintió esta mañana en Ica, informó el IGP. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 5.9 se sintió esta mañana en Ica, informó el IGP. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo se registró la mañana de hoy, viernes 13 de noviembre, en Ica. La magnitud fue de 5.9, tuvo una profundidad de 32 kilómetros y su epicentro se localizó a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, Nasca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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