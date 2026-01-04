El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña recibió la visita de Los Reyes Magos, como parte de la tradicional celebración de la Bajada de Reyes. Dichos personajes entregaron regalos a más de 50 niños y adolescentes en hospitalización y consulta externa.

Melchor, Gaspar y Baltasar, representados por integrantes de la Unidad Histórica de la Policía Montada-Potao, hicieron un recorrido en el patio central del INSN de Breña y compartieron momentos de alegría y sonrisas, en especial con aquellos menores que atraviesan procesos complejos de recuperación.

La actividad incluyó la entrega simbólica del Niño Jesús al director general del INSN, Dr. Carlos Urbano Durand, quien destacó que el oro, el incienso y la mirra representan simbólicamente las bondades y el compromiso que asumen médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo, renovando su vocación de servicio en favor de la población pediátrica de todo el país, especialmente de los pacientes que llegan al instituto con patologías complejas.

Por su parte, el teniente PNP Elcer Delgado Muñoz de la Unidad Histórica de Policía Montada-Potao, expresó su agradecimiento por compartir estas fechas y tradiciones con la comunidad del INSN de Breña, destacando la importancia de mantener viva la fe en los corazones y de conservar la sonrisa y la alegría propias de la niñez.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de humanización de la atención en salud que impulsa el INSN de Breña, orientadas a brindar no solo atención médica especializada, sino también espacios de contención, afecto y cercanía para los niños y sus familias.

Reporte tras fiestas de fin de año

En un balance de las fiestas de fin de año, el Servicio de Emergencia del INSN reportó un total de 1500 atenciones médicas a pacientes con complicaciones derivadas del uso de pirotécnicos, accidentes y enfermedades estacionales.

De acuerdo con el reporte, el 30% de las consultas fueron por problemas respiratorios, mientras que un 20% correspondió a infecciones digestivas. El resto de las atenciones incluyó emergencias quirúrgicas de alta complejidad, como fracturas y heridas graves producidas durante el feriado de inicio de año