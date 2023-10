Un estudio elaborado por la consultora PwC determinó que los ecosistemas empresariales tienen la capacidad de ofrecer la mejor forma de abordar desafíos altamente complejos, como por ejemplo el cambio climático. Dentro de sus estadísticas determinan que para el cierre de este 2023 el mercado potencial de las cinco mayores áreas de los ecosistemas, de un total de diez, podría alcanzar el 75% del PIB mundial.

PwC también estima que el hecho de pertenecer a un ecosistema empresarial implica alcanzar nuevos clientes al reemplazar o complementar las tradicionales cadenas de valores, teniendo en claro los nuevos socios que se forman alrededor. En otras palabras, la creación de ecosistemas a través de alianzas estratégicas entre socios con el mismo propósito para desarrollar propuestas de valor integradas, innovadoras, coherentes y diferenciales para sus clientes.

“La globalización ha generado que las empresas hoy en día ya no compiten entre ellas, sino que sean los ecosistemas quienes arman la competencia. Este fenómeno tiene que ver con el cambio de comportamiento del usuario, quienes tienen necesidades alrededor de sus vidas. En otras palabras, es como si las fronteras entre empresas se disuelven con el fin de formar ecosistemas para brindar mejores servicios para satisfacer las necesidades de los clientes”, expresa Orlando Vergara Correa, quien es fundador de la consultora estratégica Bluebarna Ecosystems y quien además ha publicado el libro ‘Ecosystems Leaders Mindset - Del Ego al Eco: La gran migración hacia los ecosistemas’.

El término ecosistema fue incluído dentro de nuestro vocabulario a partir de 1930, gracias al botánico británico Arthur Tansley. Su objetivo era describir una comunidad de organismos que interactúan entre sí y con sus entornos para ser competitivos. Pero no fue hasta el año 1993 que el estratega empresarial James Moore tomó prestado el término he hizo un paralelo en su artículo ‘Depredadores y presas: Una nueva ecología competitiva’ en donde sostiene que una empresa no es un negocio único y aislado, sino es un miembro dentro de un mismo ecosistema empresarial.

Esta modalidad ha cobrado vigencia, eliminando fronteras entre empresas e industrias. En ese sentido, se teje una red de valor que supera distintas expectativas. Aquellas empresas que aún no han abrazado esta mentalidad ecosistémica están anclados en antiguos paradigmas y no son dignos adversarios en el nuevo escenario que se perfila con claridad y que les puede resultar devastadora en la arena competitiva.

“Los nuevos clientes necesitan soluciones integradas, coherentes y sin fricciones. Por ello, es necesario tener una mirada colaborativa, en donde las diferencias queden de lado. Todo se basa en domar el ego. Es importante que los nuevos líderes sean empáticos y vean la realidad desde una perspectiva mucho más integrada, en donde todos seamos parte del cambio”, agrega el también miembro del Consejo Asesor del MBA de la Universidad Autónoma del Perú y Embajador de Barcelona Health Hub, el principal ecosistema de salud digital de España.

Como se mencionó, Orlando Vergara vuelve a Perú para presentar oficialmente su nuevo libro ‘Ecosystems Leaders Mindset - Del Ego al Eco: La gran migración hacia los ecosistemas’, prólogo por Ana Romero. El texto es una llamada a la acción para entender que con un estilo diferente se pueden lograr mejores resultados, en donde los ecosistemas son los nuevos protagonistas de este cambio, donde ya no se trata de ser el mejor en el mundo si no de hacer lo mejor para el mundo. Este nuevo modelo de liderazgo con mentalidad de ecosistemas será compartido para los estudiantes de la Universidad Privada del Norte - UPN en Trujillo y, en la UPC y Universidad Autonoma del Peru en Lima. Además, será uno de los speakers oficiales del TEDxLima este 10 de noviembre en el Centrum PUCP Business School