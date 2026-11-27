Frente al incremento de casos de dengue en la provincia de Alto Amazonas, EsSalud, a través de la Red Asistencial Loreto, reforzó la capacidad de atención del Hospital I Yurimaguas con 16 camas adicionales y un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud para brindar atención oportuna, realizar el seguimiento de los pacientes y prevenir complicaciones.

Este establecimiento concentra actualmente la mayor demanda de atenciones por dengue de toda la Red Asistencial Loreto, incluso por encima del Hospital III Iquitos, lo que ha motivado el fortalecimiento de sus servicios para responder a la creciente demanda de pacientes.

Como parte de las acciones de su gestión, el gerente de la Red Asistencial Loreto, Dr. Percy Rojas Ferreyra, se trasladó hasta Yurimaguas para supervisar la operatividad de los servicios médicos, identificar las principales necesidades del establecimiento y disponer las medidas necesarias para fortalecer la respuesta asistencial frente al incremento de casos.

Atención especializada

Como parte del plan de respuesta frente al dengue, el Hospital I Yurimaguas habilitó camas adicionales en las áreas de Emergencia y Hospitalización. Asimismo, cuenta con un equipo multidisciplinario exclusivo para la atención de pacientes febriles, integrado por dos médicos, una enfermera, un técnico asistencial y un profesional de laboratorio.

Este equipo desarrolla labores de evaluación clínica, diagnóstico, monitoreo y seguimiento permanente de los pacientes, con especial atención a la identificación temprana de signos de alarma, a fin de prevenir complicaciones y evitar que la enfermedad evolucione hacia cuadros graves.

Un aspecto importante es que, pese a concentrar la mayor demanda de pacientes con dengue de la red regional, el Hospital I Yurimaguas no registra fallecidos por esta enfermedad hasta la fecha. Este resultado se enmarca en las acciones de vigilancia, seguimiento y atención oportuna que se vienen desarrollando en el establecimiento.

EsSalud exhorta a la población a no automedicarse

El gerente de la Red Asistencial Loreto exhortó a la población a no automedicarse y acudir oportunamente al establecimiento de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y malestar general.

Asimismo, recomendó prestar especial atención a los niños pequeños, adultos mayores y gestantes. Advirtió que, ante señales de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado, se debe acudir inmediatamente al servicio de Emergencia.