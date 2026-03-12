El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) suscribió un convenio con el Ministerio de Salud para que los productos que se entregan a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) cuenten con el respaldo técnico del Minsa.

“Este acuerdo nos permite actuar con una agilidad sin precedentes. A partir de hoy, cualquier alerta sanitaria será reportada en menos de 24 horas porque, cuando se trata de prevenir riesgos, cada minuto cuenta. Reiteramos nuestro compromiso: trabajar articuladamente, sin descanso, para que el servicio alimentario sea el motor de bienestar que nuestros estudiantes merecen”, afirmó la ministra Lily Vásquez Dávila.

La titular del Midis hizo hincapié en que el objetivo es establecer mecanismos de colaboración que aseguren la calidad y la prestación oportuna del servicio alimentario escolar.

“Cada alimento que recibe su hijo en el colegio no llega solo, llega con el respaldo técnico del Minsa, con la supervisión estratégica del PAE y con la vigilancia implacable del Estado”, resaltó.

Cabe precisar que, el acuerdo fue suscrito por el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, y la directora ejecutiva del PAE, Scarlet Díaz Cáceres, en presencia de los ministros de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, y del Midis, Lily Vásquez Dávila.

Unión de fuerzas

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Digesa, unirán esfuerzos para fortalecer la gestión sanitaria y la vigilancia de los alimentos industrializados mediante el intercambio de información y el acceso a sistemas de certificación como el Registro Sanitario y la validación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

Ambas instituciones establecerán un equipo técnico que, en un plazo de 30 días, pondrá en marcha un plan de trabajo enfocado en la prevención de riesgos y la optimización de los procesos de fiscalización en las plantas de los proveedores.

El objetivo es poder contar con una respuesta inmediata ante cualquier alerta sanitaria, en menos de 24 horas, frente a hallazgos de contaminación que representen un riesgo para la salud pública.

La Digesa brindará asistencia técnica y capacitaciones al personal del PAE en protocolos de inspección y muestreo, asegurando que los alimentos distribuidos cuenten con informes de ensayos acreditados por Inacal.

De esta manera, el Midis y el Minsa refuerzan su compromiso de trabajar articuladamente para garantizar una vigilancia inopinada y rigurosa que asegure la calidad de los alimentos en el entorno escolar.