Resumen

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Los escolares reciben desayuno en sus colegios.
Los escolares reciben desayuno en sus colegios.
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) suscribió un convenio con el Ministerio de Salud para que los productos que se entregan a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) cuenten con el respaldo técnico del Minsa.

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