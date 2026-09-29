Estudiar una maestría en una universidad extranjera sin dejar el trabajo ni trasladarse fuera del Perú es una alternativa que cada vez evalúan más profesionales que buscan fortalecer su perfil o ampliar sus oportunidades laborales. En ese contexto, existen convocatorias de becas que pueden reducir significativamente el costo de estos programas.

Sergio Calvo Fernández, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea, explicó que actualmente se ofrecen becas que cubren el 50% de la matrícula para determinadas maestrías, a través de convenios con la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Organización Internacional de la Juventud (OIJ).

Los interesados deben cumplir con los requisitos de admisión del programa al que postulan, acreditar sus estudios universitarios previos y completar el proceso de postulación. La convocatoria mencionada por el especialista culmina este 30 de septiembre, aunque, según indicó, durante el año se habilitan nuevas convocatorias.

Una opción para quienes trabajan

Una de las principales características de las maestrías virtuales es la posibilidad de compatibilizar los estudios con la actividad laboral. Calvo Fernández explicó que buena parte de las clases se desarrolla en vivo y en horarios que buscan adaptarse a profesionales que ya cuentan con una jornada de trabajo.

Además, quienes no puedan conectarse a una sesión tienen acceso a las clases grabadas. Los estudiantes también reciben acompañamiento durante el programa mediante tutores y docentes.

Para el especialista, antes de elegir un posgrado no solo se debe considerar la modalidad o el costo, sino también qué conocimientos serán demandados por el mercado laboral en los próximos años.

¿Qué estudiar pensando en el futuro?

Los cambios tecnológicos, particularmente el avance de la inteligencia artificial, están modificando las necesidades de las empresas y los perfiles profesionales que buscan. En ese escenario, Calvo Fernández señala como áreas con oportunidades a la ingeniería, tecnología, seguridad, energías renovables y economía verde, aunque también considera que mantienen vigencia campos como la gestión empresarial y el derecho.

La inteligencia artificial también está cambiando la forma en que se enseña y se evalúa en las universidades. El especialista sostiene que el desafío no consiste únicamente en detectar si un estudiante utilizó una herramienta de IA, sino en comprobar que realmente comprendió el contenido y fue capaz de desarrollar un proceso propio de análisis.

Por ello, considera que habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la toma de decisiones y el uso responsable de la tecnología tendrán cada vez mayor importancia.

Profesores también deben actualizarse

La transformación no alcanza únicamente a los estudiantes. De acuerdo con Calvo Fernández, los docentes necesitan actualizarse de manera permanente para incorporar nuevas herramientas y metodologías de enseñanza.

En el caso de la Universidad Europea, señala que los profesores reciben capacitaciones periódicas para conocer nuevas aplicaciones de inteligencia artificial y adaptar sus métodos de enseñanza.

¿Qué tener en cuenta antes de elegir una maestría?

Para quienes están evaluando realizar un posgrado, el especialista recomienda definir primero qué objetivo profesional se busca alcanzar. Si se desea crecer en la misma área, la maestría debería permitir profundizar conocimientos; mientras que, si se pretende cambiar de sector, es importante verificar que el programa proporcione una base suficiente para realizar esa transición.

También recomienda comparar aspectos como la modalidad de estudio, reconocimiento del título, contenidos, acompañamiento académico, alternativas de financiamiento y posibilidad de acceder a becas.

Estudiar mientras se trabaja exige organización y constancia, pero las modalidades virtuales y las opciones de financiamiento pueden facilitar el acceso a una formación de posgrado para profesionales que no pueden dejar sus actividades laborales o trasladarse al extranjero.