(Foto: Freepik)
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Por Redacción EC

Estudiar una maestría en una universidad extranjera sin dejar el trabajo ni trasladarse fuera del Perú es una alternativa que cada vez evalúan más profesionales que buscan fortalecer su perfil o ampliar sus oportunidades laborales. En ese contexto, existen convocatorias de becas que pueden reducir significativamente el costo de estos programas.

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