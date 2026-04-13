Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La Dirección de Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la puesta en marcha de su nuevo Servicio Piloto de Biblioteca 24 Horas, una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a recursos académicos y acompañar a los más de doce mil estudiantes durante todo su proceso de aprendizaje, incluso en horario nocturno.