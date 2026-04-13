La Dirección de Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la puesta en marcha de su nuevo Servicio Piloto de Biblioteca 24 Horas, una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a recursos académicos y acompañar a los más de doce mil estudiantes durante todo su proceso de aprendizaje, incluso en horario nocturno.

La atención continua se brindará en el primer y segundo piso de la Biblioteca Central, espacios que han sido acondicionados para garantizar un entorno adecuado para el estudio y la investigación. (UNI)

El servicio estará disponible desde el 14 de abril hasta el 30 de mayo, periodo en el cual los estudiantes de pregrado podrán hacer uso de diversas facilidades como salas de lectura, préstamo de libros y préstamo de computadoras.

La atención continua se brindará en el primer y segundo piso de la Biblioteca Central, espacios que han sido acondicionados para garantizar un entorno adecuado para el estudio y la investigación.

Este programa piloto busca responder a las necesidades académicas de los estudiantes, especialmente en épocas de alta demanda como exámenes y entrega de trabajos, reafirmando el compromiso institucional con la excelencia educativa.

Cabe destacar que el acceso a este servicio será exclusivo para estudiantes de pregrado, quienes deberán identificarse para hacer uso de las instalaciones.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Central de la UNI refuerza su rol como un aliado clave en la formación académica, bajo la premisa de que el aprendizaje no tiene horario.