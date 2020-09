Hay una gran expectativa en relación con el reinicio de los vuelos internacionales, suspendidos desde marzo por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Sin embargo, los anuncios sobre cuándo esto ocurrirá son contradictorios. A inicios de mes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, afirmó que el servicio se reanudará el 1 de octubre; luego la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que no había una fecha definida, que esto depende de cómo evolucione la pandemia; y después el ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que el servicio volvería operar a partir de la quincena de octubre. Todo esto en menos de dos semanas.

¿Cuándo se reanudarán los vuelos internacionales?

La información más reciente sobre este tema la ha dado el ministro Chávez. El jueves de la semana pasada, dijo que la propuesta es que el servicio reinicie desde el 15 de octubre. “En el Consejo de Ministros se está llevando un planeamiento para que en el mes de octubre, a partir de la quincena de octubre, se pueda llevar a cabo la reanudación de los vuelos internacionales”, señaló la semana pasada.

Al respecto, este Diario buscó entrevistar a un vocero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para confirmar la información, pero dijeron que se pronunciarán una vez que acaben de realizar los protocolos.

¿Qué es lo que falta?

A inicios de mes, la ministra Mazzetti señaló aún no se había determinado el protocolo final. No obstante, indicó que este incluirá que antes de abordar del avión con dirección al país de destino, las personas deben realizarse una prueba de descarte. Todavía no se sabía con cuántos días de anticipación y si se debía realizar una segunda prueba una vez que el pasajero hubiera aterrizado.

“Nos estamos poniendo de acuerdo cuántos días antes del viaje es el rango de tiempo para tener la prueba molecular. Igualmente se analiza, de acuerdo con los otros países, qué es lo que vamos a hacer al momento de llegada, qué tipo de prueba vamos a hacer o no vamos a hacer, para tomar decisiones que estén coordinadas dentro de los diferentes países de Latinoamérica y tiene mucho que ver con los países de los cuales uno parta, es decir cuánto de riesgo hay”.

Este Diario buscó entrevistar a un vocero del Ministerio de Salud para saber si este protocolo ya estaba listo o el nivel de su avance. Sin embargo, dijeron que este tema tenía que informarlo el MTC.

Por su parte, el ministro de Defensa ha dicho que el Gobierno se encuentra trabajando en los lineamientos sectoriales necesarios para evitar la propagación y contagios de COVID-19.

“Lo que estamos llevando a cabo son protocolos y acciones para redoblar esfuerzos y disminuir la migración del virus”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce el protocolo de bioseguridad al interior de los aviones (video publicado el 23/07/2020)

Conoce el protocolo de bioseguridad al interior de los aviones

¿Hacia dónde se realizarán los primeros vuelos?

El reinicio de los vuelos internacionales comprende etapas. En la primera de ellas, los vuelos serán limitados y se evalúa que los destinos sean Estados Unidos, México, España, Chile, Argentina y Brasil, que ya han abierto sus fronteras, según dijo el ministro de Estremadoyro a inicios de este mes.

Mientras, la semana pasada, el ministro Chávez señaló que, durante la primera etapa, los primeros vuelos serán hacia los países vecinos y que luego se ampliará a los demás países de América, Europa y Asia.

“Esto es un trabajo coordinado que se está haciendo, primeramente, con todos los países limítrofes al Perú, posteriormente en América y, en una segunda fase, hacia todo el mundo empezando por Europa y Asia”, apuntó.