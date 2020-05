Desde su vivienda en el distrito de San Miguel, Franz Krajnik (Lima, 1981) ha dedicado los últimos días a convertir el acto contemplativo del confinamiento en una serie de imágenes metafóricas sobre el miedo. De esa práctica surge “A través de mi ventana”, un ensayo fotográfico en tiempos del coronavirus que Krajnik ha tenido a bien publicar en línea, con acceso gratuito.

►Las fantásticas imágenes que los lectores de El Comercio hicieron desde sus ventanas en esta cuarentena

“El miedo al que me refiero es mi propio miedo a morir, que creo que todos experimentamos de una u otra forma –explica el fotógrafo sobre su proyecto, compuesto por 25 tomas en blanco y negro–. He percibido en la gente que me rodea ese mismo miedo, haciendo que sea una sensación tan personal como colectiva”.

Imagen de "A través de mi ventana", ensayo fotográfico de Franz Krajnik.

Esa tensión entre lo personal y lo colectivo encuentra en la ventana de Krajnik un límite difuso o traslúcido, como en los reflejos que se observan en las fotos. Él mismo lo señala: mientras hacia afuera observa a “espectros fantasmales en plena lucha por la supervivencia”, hacia adentro aparece la vida íntima, familiar, hoy más repensada que nunca.

Así, por las imágenes de “A través de mi ventana” transitan fumigadores con trajes posapocalípticos y señoras sacando al perro a pasear; se encuentran el rostro del presidente Vizcarra sobre la pantalla del televisor con el de su pequeño hijo usando una improvisada mascarilla; contrasta la telerrealidad del Zoom con la de un cielo inéditamente despejado.

Escenas familiares en la virtualidad. Imagen de "A través de mi ventana", ensayo fotográfico de Franz Krajnik.

Escenas que hasta hace menos de tres meses no concebíamos ni por asomo, pero que hoy forman parte de nuestra limitada cotidianeidad. Frente a ello, la incertidumbre es la regla.

Puede ver el ensayo fotográfico “A través de mi ventana” en este enlace.

Imagen de "A través de mi ventana", ensayo fotográfico de Franz Krajnik.

TE PUEDE INTERESAR