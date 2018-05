"Avengers: Infinity War" ha tenido una llegada sumamente exitosa y sigue siendo uno de los temas más comentados en Internet actualmente. De todos los aspectos de la película, uno de los que mayor atención ha recibido es el final, considerado inesperado por muchos fans.

No obstante, un detalle en el que pocos han reparado es que Mark Ruffalo, quien hace de Bruce Banner en la cinta, había adelantado el final en 2017 cuál era el final de forma bastante precisa, aunque sus declaraciones fueron tomadas con humor por la mayor parte de quienes las oyeron.

A partir de este punto hay spoilers de "Avengers: Infinity War".

El 16 de julio del año pasado, Ruffalo y Don Cheadle (War Machine) visitaron el programa Good Morning America. El hombre detrás de Hulk se encontraba hablando de su participación en "Thor: Ragnarok" y dejó escapar que en dicha película "las cosas no terminan bien para los héroes".

Don Cheadle advierte a Ruffalo en tono de broma que se está sobrepasando, pero este último prosigue: "Espera a que veas la siguiente ("Avengers: Infinity War")... La mit... Todos mueren".

En este punto de la entrevista Cheadle mostró su sobresalto y Mark Ruffalo simplemente atinó a aclarar: "No, no... No todos. ¿Podemos cortar eso?". El actor se preguntó si estaba en problemas por dar tal información.

Como recuerdan quienes han visto la última película de Marvel, Thanos borró de la existencia a la mitad de los seres vivos del universo, lo que también incluyó a la mitad de héroes que combatieron contra él. Ruffalo estuvo a punto de mencionarlo explícitamente, aunque la anécdota quedó registrada.

Más allá de que las palabras de Ruffalo tuvieron cierta notoriedad en los medios, estas fueron rápidamente olvidadas o no tomadas en serio, debido a las risas durante el diálogo televisivo. Al menos hasta la proyección "Avengers: Infinity War".