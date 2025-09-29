Ya ubicados exactamente en la mitad de “Task, unidad especial”, la ambiciosa miniserie policial creada por Brad Ingelsby que HBO MAX emite domingo a domingo en horario estelar, son varias las conclusiones a las que podemos arribar. Los personajes, principales y secundarios, han develado casi todos los rasgos de su personalidad, más no aún el modo de pensar que les permite tomar sus próximas decisiones.

El episodio 4 de la miniserie en mención inicia cuando el agente especial del FBI Tom Brandis coordina con un equipo especial del SWAT un operativo que presuntamente dará con el paradero de Cliff (Raúl Castillo), integrante del dúo de asalta casas de drogas que ha puesto en vilo a Pensilvania. No obstante, el plan creado por el personaje interpretado por Mark Ruffalo no sale debidamente por dos motivos. El primero, dan con un automóvil incorrecto. El segundo, los motociclistas de Corazones Oscuros se les adelantaron.

Así pues, en quizás el momento más intenso del capítulo 4, un sicario enviado por Dorazo da con Cliff y logra desbarrancarlo, ocasionándole terribles lesiones. En poco tiempo lo captura y lleva donde Dorazo y su discípulo Jayson Wilkes (Sam Keeley), quien empieza a torturar al gran amigo de Robbie a la espera de que este confiese, primero, el plan mediante el que les robaron más de un millón de dólares en paquetes de fentanilo y, segundo, dónde diablos se encuentra la cabeza de todo (Robbie).

El operativo del FBI en conjunto con efectivos del SWAT no dio resultados. Ni Cliff ni el niño hallados.

Pero este episodio 4 no contiene solo torturas y silencios, sino también una que otra revelación. Porque es aquí cuando Perry Dorazo recibe el dato de una fuente que le indica que la razón original de todo este asalto coordinado a las casas que distribuyen su droga no fue una reacción al asesinato del hermano de Robbie porque este robó dinero de su organización, sino más bien porque este casi le quita la esposa a Wilkes (Eryn/Margarita Levieva). Furioso por conocer este dato que les ha llevado a un menudo lío, el cabeza de los Corazones Oscuros encara a su discípulo y le recuerda todas las consecuencias que ha tenido su irracional decisión.

“Iba a llevarse a mi esposa junto a mis hijos”, atinó a justificarse Wilkes. Era, entonces, momento para que Dorazo vaya a hablar con Eryn. Solo cara a cara podría entender que todo este problema tenía como raíz un ‘tema de faldas’.

Siguiendo parcialmente con el tema de Eryn, toca ir hacia el otro lado de la historia. Porque Billy (Jack Kesy) escenifica este patrón que muchas series de la actualidad toman como punto inicial: la ausencia. Su muerte significa todo para su familia, pero aún mucho más para Robbie. Sí, la vida de Robbie gira en torno al (injusto) asesinato de su hermano. Algo similar ocurre en “The Bear”, la exitosa creación de Christopher Storer que emite Disney Plus en Latinoamérica. Allí la muerte de Michael Berzatto (interpretado por Jon Bernthal) moviliza no solo a Carmy (Jeremy Allen White), sino a todos. A la familia, a los integrantes del equipo del restaurante El Oso, y a las personas de alguna manera vinculadas al negocio.

Evocar el pasado, o más precisamente, recurrir a un ser querido es un recurso válido. Lo es más si la desaparición de este tiene un tono de injusticia, violencia o mala suerte. A Billy lo mataron por celos en “Task, unidad especial”, mientras que Michael simplemente se mató en “The Bear”. La impronta de cada uno de ellos moviliza todo lo que pasará en adelante. Y lo hará valiéndose fundamentalmente del protagonista, pero luego irradiando a todos en general.

Perry Dorazo llegó hasta donde Eryn para pedirle explicaciones.

Regresando a la escena más reveladora del episodio 4, en ese flashback, Robbie y Billy, su hermano mayor conversan mientras los hijos de ambos se bañan en una laguna. Todo parece felicidad, paz, aunque en un momento Billy le pregunta a su menor sobre la madre de sus hijos, y este no duda en expresarle su temor porque se vaya y lo deje con sus hijos, o simplemente solo.

“Creo que a veces cuando estamos muy metidos en algo no vemos lo que otros ven. Sabemos que algo ha terminado, pero no queremos aceptarlo”, dice Billy a un atento Robbie, quien le responde:

“No quiero dejarla ir”.

Y Billy remata con un consejo: “Solo déjala ir. A ver si encuentra alguien mejor”.

“No le será difícil hallarlo”, reacciona Robbie.

El hermano mayor cierra la charla diciéndole al personaje interpretado por Tom Pelphrey que quizás su esposa podrá encontrar alguien más guapo, o con la ver… más grande, pero “ha estado el tiempo suficiente aquí para saber que él es el mejor”.

La química que Pelphrey y Kesy logran en estos tres minutos ante la pantalla resulta sublime. Es un momento de intimidad total de dos hermanos que son capaces de abrir sus corazones, el primero, para confesar el miedo a quedarse solo, mientras que el segundo, para dar un mensaje de apoyo. Aunque él finalmente no lo cumpla en su vida (seguía con Eryn, pese a que esta tenía una relación con Jayson Wilkes).

Ya en el cierre del episodio 4 de “Task, unidad especial”, tres detalles. El primero, quizás menor, ocurre cuando Emily (Silvia Dionicio), ebria tras una salida con un compañero de trabajo, vomita en el baño de casa y le termina confesando a su padre lo decepcionada que se encuentra tras haberlo escuchado decirle a su otra hija (esta sí legítima) que no ha perdonado a su hermano Ethan (también adoptado) por haber ocasionado la muerte de la madre del hogar. En sí, le miniserie de HBO MAX plantea entre sus varios subtemas (drogas, desigualdad social, rechazo a las autoridades, etc.,) el drama de las adopciones. Sabemos muchas veces el drama que significa conseguir una, pero ignoramos casi en su totalidad qué pasa después, cuando se adopta y firman los papeles. ¿Qué siente el o la niña adoptada? ¿Siempre pensará igual sobre quienes lo reciben en su casa?

Emily en diálogo con su terapeuta reflexiona sobre su situación como adoptada.

El segundo detalle tiene que ver con Robbie dejando pistas por todo lado. Acudió con un desconocido, tal vez desesperado porque necesitaba vender el fentanilo robado, pero terminó pidiéndole a Cliff que cuide al niño Sam, quien en un momento de descuido del adulto escapa del carro y termina siendo visto por un lugareño que lo identifica de los mensajes publicitarios de “SE BUSCA”. Cuando Robbie lo nota, desfoga toda su indignación por el presente que vive y le da una terrible paliza ante testigos. El tiempo demostrará que este tipo no solo no muere, sino que estará dispuesto a testificar al mismísimo agente Tom Brandis.

Robbie pierde los papeles ante un tipo que reconoce que tiene el control de un niño que no le pertenece.

La última es quizás la escena más refrescante en los cuatro episodios emitidos de la miniserie creada por Brad Ingelsby. La agente Lizzie Stover (Alison Oliver), que llegó al equipo liderado por Brandis como una mujer en proceso final de divorcio, sin ganas de socializar y más interesada en “no perder cosas al separarse”, acude nuevamente a un bar junto Anthony Grasso (Fabien Frankel), el agente más correcto del equipo, quien al son de “The Sweet Escape” de Gwen Stefani termina rendido ante la sorpresiva calidez de su colega. Así, pues, en un momento que definitivamente rompe el hielo de un thriller con toques de drama, la novel pareja baila, toma cervezas, fuma y termina dentro de una habitación con poca luz.

Tocará esperar hacia dónde va este incipiente ‘romance’ entre chalecos antibalas, pistas incorrectas y ladrones de casas de drogas.

¡Hasta el próximo domingo!