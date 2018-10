Cuando el actor de televisión Rami Malek asumió el papel de la carismática estrella de rock Freddie Mercury en la película "Bohemian Rhapsody", descubrió que el mayor desafío era capturar la imponente presencia del vocalista de Queen en el escenario.

Malek, quien ganó el Emmy por el drama de televisión "Mr. Robot", interpreta a Mercury desde sus primeros días con Queen en la década de 1970 y su salto a la fama mundial con himnos como "We Will Rock You", hasta su apasionada presentación en el concierto benéfico Live Aid de julio de 1985 en el Estadio Wembley de Londres.

Mercury era conocido por su electrizante personalidad en el escenario, que se conectaba con el público.

"Cada vez que Freddie estaba en el escenario, y en su vida normal como civil, hacía todo de manera espontánea", dijo Malek el martes en el estreno mundial de la película en Londres. "Tratar de capturar la espontaneidad es una tarea difícil", agregó.

Malek trabajó con un entrenador para transmitir los movimientos de Mercury en el escenario y también colaboró con la banda sonora.

Los cineastas utilizaron una combinación de la voz real de Mercury, la voz de Malek y la de otro cantante sobre las grabaciones originales de la banda para mostrar el vasto catálogo de éxitos de la banda.

SATISFECHOS CON EL RESULTADO

"Bohemian Rhapsody", que se estrena a nivel global desde el miércoles, tuvo una función de avant premiere la noche del martes en Londres. Roger Taylor y Bryan May, miembros originales de Queen, acudieron al a proyección.

Los antiguos miembros de la banda respaldaron la película. Ambos elogiaron la actuación de Malek y de quienes los interpretaron y mostraron cómo la banda colaboró en su sonido innovador.

"Encontramos un Freddie perfecto en Rami Malek. Es sensacional", dijo Taylor a los reporteros. "Estamos muy contentos. Creemos que es una buena película. Espero que sea una alegría para mucha gente", agregó durante el evento que puedes ver en fotos en la galería que acompaña esta nota.