A fines del 2021 varios de los mensajes que Daniela Romo (Ciudad de México, 1959) recibía a través de las redes sociales provenían del periodista y cineasta Gino Tassara Piérola, un nombre completamente desconocido para la artista. Sin embargo, decidió contactarlo ante tanta persistencia y tras leer el guion que este le envió. “Me mandaba muchas cosas, entonces dije: ‘Nada pierdo si lo llamo’. Así empezó esta gran aventura con ‘Reinas sin corona’”, enfatiza la figura mexicana.

En el 2022, Teresa Presmanes -nombre real de la galardonada artista- se sumó al elenco de actores del thriller psicológico de Sinargollas Producciones para dar vida a Deifilia, una mujer malvada y sin escrúpulos, dispuesta a hacer lo que sea por dinero, incluso a permitir abusos contra su hija Sonia ( Alexandra Graña) y su nieta, Jimena (Francisca Aronsson).

“Después de leer el libreto, acepté la propuesta de Gino porque el tema y cómo estaba escrito me pareció interesante. El feminicidio y el maltrato a la mujer, desafortunadamente, son problemáticas del mundo entero”, señala la intérprete de “Yo no te pido la luna”.

“Mi personaje detona muchas cosas en el filme, y a su alrededor ocurren hechos terribles que vemos todos los días. Nadie nace sabiendo ser papá o mamá, dependemos mucho de las circunstancias y decisiones, de cómo nos criaron, de lo que mamamos, de lo que vimos y respiramos”, añade.

La protagonista de éxitos de Televisa, como “Si Dios me quita la vida” y “El camino secreto” construyó la malsana personalidad de Deifilia con ayuda de Tassara, y del look se encargó ella solo.

“Antes de que Gino me dijera qué quería de mi personaje tuvimos una lectura con todos los actores, leímos el guion por zoom, fue una experiencia muy bonita. Luego me aboqué al look, tenía que ser una mujer desagradable a la vista para poder transmitir la maldad y frivolidad que tenía dentro, pues era una mujer decepcionada de la vida, lo único que le interesaba era drogarse y emborracharse”, enfatiza.

Escena de "Reinas sin corona". (Foto: Difusión / Sinargollas)

La cinta dirigida y escrita por Gino Tassara, inspirada en sonados casos de feminicidio en el Perú, se rodó entre Perú y México. Llegará a las salas de cine este 9 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer.

“Formar parte del equipo de Gino, quien es perfeccionista como yo, y conocer actrices como Alexandra, Francisca, Claudio Calmet, Elena Romero..., ha sido una experiencia maravillosa. Siempre me sentí cobijada, me ayudaron muchísimo. Las grabaciones fueron muy divertidas y exigentes también. Las tomas se repetían 100 veces de ser necesario, hubo gran empatía y profesionalismo”, sostiene.

─¿En alguna etapa de tu vida conviviste con la violencia?

He sido afortunada con mis entornos tanto masculinos como femeninos, nunca he vivido una situación así, por eso para mí es una cosa incomprensible. Agradezco a muchos amigos que son feministas y respetuosos, que no están echando la testosterona encima todo el tiempo, que son seres humanos buenos y respetan a la mujer.

─En la película luces el cabello ondulado y corto y no esa larga cabellera que se convirtió en tu sello distintivo. ¿Cuándo decidiste cambiarlo?

Cuando tuve cáncer de mama estuve pelona mucho tiempo, luego me volvió a crecer, pero ahora estoy en otra etapa de mi vida. En Perú me conocieron en 1983, cuando tenía el cabello mucho más abajo de la cintura, y quiero que la gente recuerde eso como un símbolo de lo que era yo, pero también que aprenda a apreciar otras cosas de mi persona, pues no soy un pelo que canta y actúa: soy una persona. Recuerdo que hasta mi oncólogo lloró cuando me rapé, fue duro. Le dije que estábamos luchando por la vida, no por el pelo.

─¿Fue difícil aceptarlo?

Fue difícil esa etapa, enfrentar la enfermedad, pero también es la experiencia más luminosa que he tenido.

─¿“Para soñar” representa esa etapa de tu vida?

Nació cuando iba a celebrar 40 años de carrera artística, comencé a producirlo cuando tenía el cabello largo y lo terminé cuando estaba pelona. Fue un disco muy importante para mí porque lo grabé con el maestro Manzanero, con Francisco Céspedes, Gloria Trevi, las Pandora....

─¿Es verdad que en algún momento de tu carrera enfrentaste una lucha interna de poderes entre la actuación y la música?

Nunca existió esa lucha porque siempre le doy a cada cosa el tiempo que necesita. En setiembre del 2022 inicié la gira “Abrazar la vida”, estuve en Guatemala y en Monterrey, y sigo en esto: trabajando mucho y disfrutando lo que hago. También está el trabajo de “Reinas sin corona” y de la serie “Yo soy Rosalía”.

─¿Con qué personaje de todos los que has interpretado te quedas?

Siempre el personaje que más amas es el último, pero sin el paso a paso, sin ir tejiendo personajes e historias, no tendrías la posibilidad de hacer los que vienen. Si pude hacer Deifilia y Rosalía fue porque tengo un bagaje importante.

─¿Perú formará parte de la gira “Abrazar la vida”?

De momento voy a estar en Chile y Colombia, pero si a alguien se le ocurre llevarme, iré también a Perú, un país al que quiero mucho y del que tengo hermosos recuerdos.

─¿Es verdad que celebraste tus 25 años en Iquitos? ¿Qué recuerdas de aquel día?

Fue una de las experiencias más bonitas que he vivido, nunca la olvidaré. La gente me seguía en sus motos, cantando mis canciones, sabían que era mi cumpleaños, fue de esos momento que guardas en tu corazón, en tu mente y en tu memoria afectiva para siempre.

─¿Cómo defines esta etapa de tu vida?

Estoy en una edad en que lo peor ya pasó, en una edad de agradecer, recibir y de avanzar paso a paso, honrando a la vida y a las personas.

─¿Has pensado en cómo quisieras que sea tu despedida de los escenarios cuando esta llegue?

Nunca he pensado en retirarme, aún tengo mucho por andar, por ofrecer y aprender. Además, cuando algún día me vaya, no me despediré porque detesto las despedidas.