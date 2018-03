El deseo sublima, al mismo tiempo que mete miedo. "Call me by your Name" ("Llámame por tu nombre") retrata estas sensaciones y otras turbulencias mediante el descubrimiento del amor y del dolor entre dos hombres. Estos personajes son Elio (Timothée Chalamet) y Oliver (Armie Hammer). Su conexión se establece durante el verano, en algún lugar al norte de Italia, como si el sol ayudara a exacerbar los sentimientos.

Este filme que llega hoy a la cartelera local es dirigido por el italiano Luca Guadagnino. Él apuesta por un estilo transparente, naturalista y

bucólico. Es una mirada respetuosa y de una observación atenta. Al respecto, el cineasta señaló a la revista “L’Espresso”: “Es solo la historia de dos personas y no se adhiere a una identidad sexual. Todos hemos vivido o fantaseado con pasar un verano ideal, un período libre

y feliz, durante el cual descubrimos el amor y el deseo”.

Tras concitar la atención en festivales de peso como Berlín, Sundance y Toronto, “Call me by your Name” afronta su tramo más mediático en la temporada de premios. El filme postula a cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película. Y Chalamet, de 22 años, es uno de los candidatos a Mejor Actor de la estatuilla dorada (es el contendor más joven desde 1940, cuando fue nominado Mickey Rooney por “Los hijos de la farándula”). La gala del Oscar será este domingo 4 de marzo.

—La carrera en alza de Timothée Chalamet—

El protagonista de "Llámame por tu nombre" está aprovechando su momento. Este nominado al Oscar pronto aparecerá en la última película de Woody Allen, “A Rainy Day in New York”, en la que los personajes encarnados por Selena Gomez y él se enredan sentimentalmente.

Se sabe, sin embargo, que el idilio con este proyecto se acabó: Chalamet donará el sueldo recibido por este filme a tres entidades

benéficas. Las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen lo llevaron a esta decisión.

Entre sus próximos proyectos, por el momento está confirmada su intervención en “The King”, drama histórico que cuenta con la producción de Netflix. El actor se convertirá en un joven Enrique V, quien ascenderá al trono tras la muerte de su hermano en una batalla. La historia se desarrollará en los primeros años del siglo

XV, cuando las guerras y la sangre acechaban a Inglaterra. El estreno de este drama histórico y bélico está programado para el 2019.

DATO

Además de "Call me by your Name", este jueves también llegó a la cartelera "El hilo fantasma".