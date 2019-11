Es indudable que “Joker” ha sido la película más exitosa para DC Films en el último año, sobrepasando recientemente los mil millones de dólares en las taquillas y siendo voceada como una de las nominadas a la categoría de Mejor película en los premios Oscar.

Ahora que The Hollywood Reporter ha revelado que Warner Bros. está en negociaciones con el director Todd Phillips para una posible secuela, además de la película de origen de otro personaje, es interesante analizar el éxito de esta cinta frente a otras con mayores aspiraciones como “Batman v Superman” y “Justice League”, además de especular sobre si el payaso de Joaquin Phoenix podría ser el agente de cambio del universo cinematográfico de DC ante su eterno competidor: Marvel (propiedad de Disney).

Joker: agente del caos

“Joker” es muy diferente de las películas de DC de los últimos años. En primer lugar, no es una película de acción y, si bien tiene violencia, estas escenas son utilizadas para efecto dramático. Además, no hay un verdadero villano en la película: Arthur Fleck es una víctima de la indiferencia de la sociedad a los problemas mentales, quien se convierte en un monstruo cuando la presión es demasiada; el ‘antagonista’ Thomas Wayne es un elitista empresario que ayuda a mantener el estatus de inequidad que afecta Ciudad Gótica, pero es también un padre de familia. Estos multifacéticos personajes permiten dar una profundidad que no suele ser representada en otras películas basadas en cómics.

La fórmula parece haber funcionado y cuando la cinta fue estrenada en el Festival de Venecia en setiembre de este año se llevó el prestigioso León de Oro. Igualmente, fue bien recibida durante el Festival de Toronto, valiéndole al actor Joaquin Phoenix un premio por su interpretación.

Además, con un presupuesto de alrededor de US$64 millones y una taquilla de US$1,019 mil millones, “Joker” se ha convertido en la película de superhéroes más rentable de todos los tiempos.

Si bien muchos estudiosos del cine especularán largamente sobre el éxito de la película, lo cierto es que gran parte de su éxito se debió que, a pesar de llamarse “Joker”, no es una película de cómics. O como el mismo director Todd Phillips dijo a Joaquin Phoenix:

"Míralo como una manera de hacer en secreto una película en el sistema de estudios bajo el disfraz de ser una película sobre historietas. (...) Hagamos una película real con un presupuesto real y la llamaremos 'Joker'", dijo en una entrevista con The Wrap.

(Sobre)extendiendo el universo

Si bien DC Comics fue fundada en 1934, cinco años antes que Marvel Comics, la “Casa de las ideas” se llevó la ventaja a la hora de armar su imperio en las salas de cine con la salida de “Iron Man” (2008). Para el 2012, la filial de la Walt Disney Company había convertido lo que inicialmente fue una serie de guiños y referencias entre sus película en el éxito de taquilla “The Avengers”, su primer evento crossover que lanzaría a toda máquina el monstruo que hoy conocemos como el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que tanto ha cambiado el panorama del cine.

A la par Warner Bros. Pictures, compañía dueña de DC Cómics, estrenó “The Dark Knight Rises”, la película final de una galardonada trilogía dirigida por el igualmente reconocido director Christopher Nolan (“Memento”, “Inception”).

La trilogía vio a Christian Bale en el papel de Batman, Michael Caine como Alfred y Gary Oldman como el comisionado James Gordon. La exitosa saga recaudó US$2,463 mil millones y le valió un Oscar por Mejor actor de reparto a Heath Ledger por su ahora legendario papel como Joker en "The Dark Knight" (2008).

Heath Ledger ganó un Oscar por su interpretación del Guasón en "The Dark Knight". (Fuente: Warner Bros.)

Ante la negativa de Nolan de continuar la serie, Warner Bros. vio el éxito del UCM y decidió crear su propia versión. Para ello reclutó al realizador Zack Snyder ("300", "Watchmen"), quien propuso continuar con el tono establecido por Nolan con la película "Man of Steel" (2013), un reboot más 'realista' de Superman que tuvo moderados resultados en las taquillas y establecía la base para el Universo Extendido de DC (UEDC).

Sin embargo, esta manera de hacer películas no agradó mucho al público y las siguientes entregas "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y "Suicide Squad" (2016) fueron un desastre en las taquillas y vituperadas por la prensa especializada.

DC tuvo más éxito con "Wonder Woman" (2017), película dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot que presenta el origen de la princesa amazona Diana de Themyscira. La cinta fue un éxito en las taquillas, recaudando US$821,84 millones, y siendo muy bien recibida por la crítica, logrando un 93% de 'frescura' en Rotten Tomatoes.

Completamente opuesto fue el recibimiento a "Justice League". La cinta, que reunía a héroes como Wonder Woman, Aquaman, Flash, Batman y Superman, fue planeada como la respuesta del UEDC a "The Avengers". Sin embargo, una difícil producción, no ayudada por la salida de su director Zack Snyder durante la etapa de postproducción por una tragedia familiar, complicó la salida del filme.

Joss Whedon (“The Avengers” y “Age of Ultron”) fue traído para completar la película, dejando como resultado algo que ha sido descrito por gente involucrada en la misma como un “monstruo de Frankestein” que fue ‘linchado’ por los críticos (40% en Rotten Tomatoes) y en las taquillas, recaudando ‘solo’ US$657,9 millones y costándole al estudio alrededor de US$60 millones.

"Aquaman" (2018), dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, fue un retorno al éxito pasado. Si bien tuvo una recepción moderada entre los críticos (65% en Rotten Tomatoes), logró generar US$1,148 mil millones alrededor del mundo.

“Shazam”, estrenada este año, fue mejor recibida por la crítica, manteniendo un 90% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes. Desafortunadamente, la película dirigida por David F. Sandberg y protagonizada por Zachary Levi, recaudó menos de lo esperado con solo US$ 364,6 millones en las taquillas globales.

Lo que nos lleva a "Joker", la película más exitosa para DC Films en los últimos años y que, a pesar de causar polémica entre los críticos y conseguir solo un 60% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes, ha sido reconocida internacionalmente.

El camino del payaso: la libertad

Recientemente Marvel Studios publicó las fechas de salida de sus siguientes películas entre el 2020 y el 2023, dando indicios no solo del futuro del UCM, sino también mostrando que entre 2021 y el 2023 la compañía dirigida por Kevin Feige planea soltar cuatro películas de superhéroes al año.

Esto significa que actualmente tenemos 23 películas de Marvel Studios y 14 más en camino. Si añadimos a las múltiples series del UCM destinadas para el servicio de streaming Disney+, el ver la totalidad de las producciones de Marvel Studios requerirá un centenar de horas, un reto probablemente no muy difícil para un ávido fan de esta compañía, pero algo que podría asustar a nuevos espectadores.

Otro problema tiene que ver con la fortaleza de las cintas de Marvel Studios: su universo compartido. Si bien este permite a que aficionados de un superhéroe tengan interés por otros que quizás no eran de su preferencia, los elementos que se utilizan para que este se mantenga congruente limitan sin lugar a dudas la creatividad de los directores, quienes tienen que atenerse de una manera más exigente a los mandatos de los ejecutivos.

En un clima como este y en su actual posición de desventaja, DC puede volverse la alternativa al imperio de Marvel al proporcionar a los directores una mayor libertad creativa para contar sus propias historias con sus miles de personajes, como lo hizo Todd Phillips con "Joker".

No es coincidencia que Martin Scorsese, quien se volvió en un Thanos para los aficionados de Marvel al afirmar públicamente que sus películas son más “atracciones de parques de diversiones” que cine, haya considerado dirigir “Joker”.

"Pensé mucho en los últimos cuatro años sobre 'Joker', pero decidí que no tenía tiempo para ello", dijo el director de "The Irishman". "Conozco el guion muy bien, tiene energía", afirmó Scorsese, que sin embargo admitió que le entraron dudas a la hora de dirigir una cinta en la que su personaje principal provenía de una historieta cómica.

DC parece estar dando un paso por este camino al elegir a directores como Ava DuVernay (“When They See Us”) para su adaptación de “New Gods”, dándole a una directora con estilo personal bastante marcado una de sus propiedades más adaptables e interesantes. Mientras tanto, el conseguir que el legendario realizador Steven Spielberg (“E.T.”) produzca (y tal dirija) una adaptación de “Blackhaw”, un cómic ambientado en la Segunda Guerra Mundial, permiten ver un futuro interesante para este universo. Ahí está el otro camino, el permitir que reconocidos directores impregnen con su propia visión y talento sus propiedades, tal como hizo Tim Burton con “Batman” en 1989, Nolan con “The Dark Knight” entre 2005 y 2012 y Todd Phillips con “Joker” ahora.