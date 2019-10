La película “Joker” no solo ha dado tribuna a la notable interpretación de Joaquin Phoenix como el enemigo de Batman, sino también ha vuelto a acaparar la atención alrededor de Jared Leto; recordado por interpretar al personaje en “Suicide Squad” (2016). El reciente informe de “The Hollywood Reporter” reveló la incomodidad del actor por no haber sido informado de la realización de la película protagonizada por Phoenix, pues se trataba de un papel que imaginó sería suyo. Sin embargo, ¿es válido su fastidio? En esta nota, echamos un vistazo al contexto en el que se produjeron las películas en conflicto.

Cuando Jared Leto fue confirmado para personificar al “Joker” en “Suicide Squad”, ya tenía un Oscar bajo el brazo. Lo había ganado a pulso en 2014 por su rol en “Dallas Buyers Club”. Desde entonces, sus pretensiones como actor habían aumentado y esperaba la oportunidad ideal para repetir un personaje de fuerte presencia.

Protagonizar “Doctor Strange” de Marvel había llamado su atención, pero la compañía lo descartó por no considerarlo idóneo para el personaje. Warner Bros., por su parte, le ofreció dar vida al villano de DC Comics en la nueva película que preparaba. Si bien el papel había sido pensado en un inicio para Ryan Gosling, este se habría negado al tratarse de un contrato de larga duración; de modo que fueron por Leto.

Interpretar al “Joker” después de la recordada actuación de Heath Ledger en “Batman: el caballero de la noche” (2008), representaba un gran desafío para Jared Leto. Era la oportunidad de dejar huella en la pantalla grande con un personaje de culto en la cultura popular.

Esto ameritó no solo una preparación minuciosa, sino una serie de demandas a la producción de la película. Desde enviar animales muertos a sus compañeros de rodaje hasta sugerir que la cinta incluyera escenas violentas explícitas bajo el formato “R-rated”, Leto intentó proyectar una imagen escalofriante delante y detrás de cámaras. Su intención era extremar las características que había mostrado el “Joker” anterior. "Estás caminando por un terreno sagrado, así que se merece que lo hagas lo mejor que puedas”, confesó en una entrevista.

Sin embargo, la disciplina y el compromiso de Jared Leto por la preparación de su personaje fueron insuficientes ante los problemas de producción de "Suicide Squad”. Dirigida por David Ayer, la adaptación al cine del comic se realizó en un contexto adverso para el equipo de rodaje. Warner Bros., bajo la jefatura de Kevin Tsujihara, había emprendido un plan de trabajo para el 2020 que incluía recortes de personal y la realización de 10 películas de DC Comics, Lego Movie y Fantastic Beasts en el lapso de seis años. El objetivo, según Tsujihara, era integrar eficientemente las funciones del estudio, potenciando las temáticas más demandadas del momento. No obstante, todo parecía tratarse de una estrategia comercial para revertir la reducción de ingresos que sufría Warner. El estudio registraba una disminución del 39.5% en sus ingresos desde el 2013, de modo que la nueva medida se proyectaba a recortar alrededor de $200 millones anuales en costos de producción.

Las consecuencias no tardaron en llegar. La austeridad que imperaba en la compañía derivó en el contrato de David Ayer como director de "Suicide Squad”, cuando este no tenía experiencia suficiente en cintas de superhéroes; el guion fue escrito en solo seis semanas, perjudicando la grabación de la cinta y la interpretación de personajes; se incluyeron diferentes editores en el proceso de post producción, modificando el producto final; entre otros incidentes. Esto, evidentemente, ocasionó duras críticas a la película y generó fastidio entre sus protagonistas. Tal es así que Jared Leto confesó, tiempo después, que quedó insatisfecho con su participación en "Suicide Squad”, pues sus escenas fueron cortadas. Sin embargo, el actor buscaba revertir esta situación con una posibilidad que se bajaraba en Warner Bros.: la futura película en solitario del “Joker”.

Pero este 2019 sus esperanzas le fueron arrebatadas por sorpresa. La realización de un largometraje inspirado en la historia del “Joker” (Arthur Fleck) incomodó a Jared Leto, pues el actor que interpretaría al villano de Batman era Joaquin Phoenix y no él. Warner Bros. había aceptado ─aunque con reticencia─ la propuesta del director de cine Todd Phillips para liderar un nuevo proyecto alrededor del icónico personaje. Phillips venía de hacer comedias como “The Hangover” (2009) y “War Dogs” (2016) y se esperaba que impusiera esta firma en su nueva película, pero su idea iba por otro lado. La intención era crear una producción alejada del Universo Cinematográfico de DC Comics, en la que se abordara el posible origen del “Joker”. Los efectos especiales quedarían atrás para priorizar el lado humano del personaje.

Esta propuesta representó para Warner Bros. una inversión menor comparada con el plan que tenía para rodar las películas de DC, en las que incluía ─entre otros títulos─ “Batman vs. Superman: Dawn of Justice” (2016), “Wonder Woman" (2017), “The Flash” (2018), “Aquaman” (2018), “Shazam” (2019) y dos entregas de “Suicide Squad”. De esta manera, la compañía cinematográfica no vio en la realización del “Joker” un problema. De hecho, se tenía pensado mantener a Jared Leto en la segunda entrega de “Suicide Squad”, prevista para el 2021. Sin embargo, la aclamada actuación de Joaquin Phoenix cambió los planes. La cinta de Todd Phillips recaudó 93,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en su estreno, convirtiéndose en el más exitoso del mes; y el trabajo de Phoenix continúa siendo reconocido por la crítica, a tal punto de postularlo como favorito en los Oscar del 2020.

Jared Leto tampoco concretó su retorno como Joker en “Birds of Prey”, la cinta sobre Harley Quinn, la novia del célebre villano.

Los diferentes recibimientos que tuvieron “Suicide Squad” (2016) y “Joker” (2019) perjudicaron las oportunidades de Jared Leto para volver a interpretar al enemigo de Batman. Así lo aseguró James Gunn, futuro director de “Suicide Squad 2”, quien dio a entender que la participación del vocalista de 30 Seconds to Mars como el ‘Guasón’ estaba descartada. “Nadie más que yo y algunos otros conocemos a todos los personajes de la película, pero si el Joker no está en la película, no creo que sea extraño, ya que no es parte del ‘Escuadrón Suicida’ en los cómics”, declaró en un evento público.

Sin bien el repentino desinterés por tener a Jared Leto de nuevo como el “Joker” correspondió netamente a Warner Bros., es importante tener en cuenta las condiciones en las que se produjo su ‘fichaje’ para “Suicide Squad", pues esta fue la base que marcó las pretensiones a futuro de Leto con respecto al personaje, independientemente del proyecto de Todd Phillips y Joaquin Phoenix.