El estreno del Joker, la nueva versión del demente enemigo de Batman, con Joaquin Phoenix como protagonista, ha sido considerado como el mejor debut cinematográfico del año. La caracterización del actor de 44 años ha sido aclamada desde que la cinta vio la luz en el reciente Festival de Cine de Venecia. Además del León de Oro que se llevó en aquella gala, la cinta ya suena como una de las posibles candidatas para ganar más de un premio Oscar el 2020.

Dirigida por Todd Phillips, conocido por la trilogía de “The Hangover”, “Joker” fue objetada antes de su estreno por temor a que la inquietante historia de origen del esquizofrénico personaje pudiera inspirar actos de violencia. Pero eso no desalentó a los fanáticos, que acudieron en masa a los cines y aclamaron la nueva versión del también llamado Guasón.

Para muchos seguidores de Batman y el universo del cual forma parte el ‘Hombre Murciélago’, este nuevo Joker de Phoenix pareciera finalmente ser el que iguala o en algunos casos supera a lo hecho por Heath Ledger en “The Dark Knight” de 2008.

EL OLVIDADO JARED LETO

En 2016, Jared Leto interpretó al Joker en “Suicide Squad”, sin embargo, las malas críticas terminaron por sepultar a la película. Esto, sumado a la poca presencia del villano en la trama, que de lo poco que se vio no convenció.

Sobreactuado, de estética exagerada y hasta ridículo, fueron algunos de los calificativos que tuvo el Joker de Leto, los que a la larga le habrían costado la tan ansiada película propia que finalmente fue a parar a manos de Phoenix.

SUPUESTO BOICOT

En las últimas horas, “The Hollywood Reporter” reveló que Jared Leto enfureció al enterarse que Joaquin Phoenix sería el actor que daría vida al Joker en una película solitaria y que hasta habría tratado de boicotear el filme.

En un artículo de nombre: “Deben parar esto", la mencionada publicación asegura que el ganador del Oscar no solo se quejó “amargamente” con sus agentes de CAA (una de las empresas de representación más grande del mundo) al enterarse del proyecto, sino que intentó impedir su realización.

Hasta el momento Leto no ha dicho nada al respecto, pero sí lo ha hecho David Ayer, el director de “Suicide Squad”, a quien en el mencionado artículo de “The Hollywood Reporter” se le acusa de haberle dado de baja a Leto por su “bajo desempeño actoral”.

“Esa es información inexacta. No son mis palabras o acciones”, se lee en el tuit de Ayer publicado el 20 de octubre.

That is inaccurate information. Not my words or actions. https://t.co/1jBRB4Sqvp — David Ayer (@DavidAyerMovies) October 20, 2019

Por su parte, Mark Hamill, quien es la voz del también llamado Príncipe Payaso del Crimen en casi todas las versiones animadas, declaro en 2017 que la actuación de Leto “merece una segunda oportunidad”.

“Todos le brindan un giro diferente al personaje, y tienes que ver cada guión por separado. No creo que exista una versión definitiva del Joker y no pienso que pueda haberla. Es como Hamlet, en realidad. Se redefine constantemente”, dijo el actor que interpreta a Luke Skywalker en la saga de "Star Wars”.

Like all great actors @JaredLeto made the part his own! #Respect — Mark Hamillween (@HamillHimself) September 23, 2017

LETO VS PHOENIX - CINCO PUNTOS COMPARATIVOS

1. LA CARACTERIZACIÓN

El Joker de Jared Leto está basado en el personaje de la película animada “Batman, el regreso del caballero oscuro” y en el cómic “Batman & Robin, The Boy Wonder Guasón” de Frank Miller, de 2007. De este último se tomó también la estética. Sin embargo la versión del actor ganador del Oscar llegó recargada de tatuajes, dientes de metal y un estilo extravagante que lejos de caer bien, causó desconcierto entre el público.

Para caracterizar a su Joker, Joaquin Phoenix llegó a perder 23,5 kilos en cuatro meses. Sobre este drástico cambio físico, el actor comentó que fue una situación que lo impacto psicológicamente, sin embargo esto terminó por ayudarle a darle mayor fluidez a su cuerpo que no sentía antes.

En cuanto al maquillaje, este es muy parecido al de otro payaso real llamado Pogo, un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. Lo del traje es una clara alusión al que usaba César Romero en la serie Batman de mediados de la década de los sesenta.

2. LA RISA

La risa del Joker de Jared Leto es otras de las principales características de esta versión del personaje que más comentarios negativos recibió por parte del público y la crítica. Un “jaaa...jaaa... jaaa...” bastante pausado, causó tirria entre los seguidores del payaso malo en lugar de temor o algún tipo de empatía.

“Trabajé en la risa caminando por las calles de Nueva York y Toronto. Yo caminaba por las calles y probaba risas que se metiera debajo de la piel de las personas. Si escuchas una risa alta en un restaurante es un poco discordante. Las probé y conseguí una risa que hacía que la gente se diera la vuelta y decían ¿Quién ese ese tipo que da miedo que está detrás de mi?”, reveló Leto en 2016.

Contrario a la reacción que tuvo la risa de la versión de Leto, la conseguida por Phoenix es una de las más aclamadas de su interpretación. Según ha contado el actor, Todd Phillips le había indicado que la risa debía reflejar dolor.

El proceso, en palabras del director y el protagonista, fue un proceso largo y basado en personas que sufren de risa patológica que puede darse en la esquizofrenia, por ejemplo.

3. LA TRAMA

A “Suicide Squad” la crítica la despedazó por carecer de un buen guión. Así, esta cinta de DC que ilusionó a muchos antes de su estreno, terminó siendo una película para el olvido con malos por doquier, presentados en forma desordenada sin que se entienda la causa de su comportamiento. Esto le jugó en contra al Joker de Leto que solo aparece 10 minutos en la película.

Se dice que el actor se preparó tanto para convertirse en un Guasón memorable pero que sus escenas se recortaron y dieron como resultado a un Joker pobre y hasta ridículo.

En 2016, en medio de la promoción del estreno de “Suicide Squad”, Leto declaró sobre el reto que significaba para él interpretar al enemigo de Batman.

“Ha sido tan aterrador como emocionante y para mí, y es un auténtico honor recrear de nuevo al personaje. También fue el rodaje más divertido que he tenido en mi vida. Realmente fue un honor que me escogieran para el papel porque es un personaje muy especial para los espectadores. Y yo a los espectadores les tengo mucho respeto".

Un año después, en 2017, y tras la avalancha de críticas negativas sobre la película y su interpretación en concreto, el ganador del Oscar reaccionó en defensa de su personaje.

“La mayor parte de lo que dijeron sobre mi Joker es basura. Es mentira. Dijeron que regalé a la gente condones usados, aunque no es cierto. No importa cuánto lo diga o si me pongo a mitad del Times Square con los pantalones en la mano. La gente correrá a contar la historia que le suena interesante”, declaró Leto.

El Joker de Phoenix está ambientada en el Nueva York de 1980. Es una historia independiente que muestra al hombre que se convierte en archienemigo de Batman como un perdedor aislado, acosado, delirante y mentalmente enfermo que involuntariamente inspira una rebelión populista manejada por otros marginados que adoptan narices rojas y máscaras de payaso.

4. EL CONFLICTO DEL PERSONAJE

El poco tiempo visto en pantalla al Joker de Leto no da oportunidad de conocer a fondo al personaje. Se podría decir que su participación no aporta ni quita peso a la ya vapuleada historia de “Suicide Squad”.

El Joker de Phoenix, por su parte, según ha declarado Todd Phillips, tiene una intención clara, que dista de la que al parecer tenía, en este caso, el personaje de Heath Ledger.

“Joker tenía un objetivo completamente diferente. Al comienzo de la película él está ahí sentado (obligándose a sonreír) en la primera escena. Es un tipo en busca de identidad”, dijo Phillips. El director de la cinta reveló también que no fue su intención ni la del actor convertir esta nueva versión en un símbolo político o revolucionario sino que más bien el personaje de Phoenix solo es alguien que busca adulación de los demás y hacer reír a la gente de verdad".

Sobre lo que le atrajo del personaje del Joker, Joaquin Phoenix reveló en Venecia que esto “es algo difícil de definir y realmente no lo quieres definir. Había veces en que encontraba rasgos de su personalidad y de sus motivaciones y luego me alejaba de eso porque quería que mantuviera cierto misterio para el personaje. Pero a lo largo de la filmación, cada día se sentía como si descubriéramos algo nuevo del personaje y tonos de su personalidad hasta el último día”, explicó.

Asimismo, afirmó que no buscó en ningún momento tomar referencias pasadas para encarnar a este nuevo Joker.

“No hice ninguna referencia a ningún Joker pasado. En muchos sentidos, sentí que el personaje era nuestra creación. Lo que se me hizo más atractivo de este sujeto es que es muy difícil de definir”, sentenció.

5. LAS POSES FUERA DE CÁMARA

Para involucrarse con su papel del Joker, Jared Leto regaló, entre otras cosas, animales muertos y preservativos usados a sus compañeros de reparto, con quienes, prácticamente no interactuaba en el set, fuera de su personaje.

Sobre este tema, Phoenix no ha llegado a la extravagancia fuera de cámaras de Leto. El actor se ha mantenido cauto durante la promoción del Joker y si hay algo de lo que ha tenido que defenderse es de la las acusaciones de incitar la violencia.

“Acusar a una película de glorificar la violencia es absurdo”, aseguró Phonix ante el estreno del Joker. Descrito como introvertido, astuto y, sobre todo, sencillo, sin representantes ni publicistas a su lado, el actor de 44 años fue claro con este tema y agregó:

"No veo la glorificación. De nuevo, para mí el punto de partida siempre ha sido el trauma infantil. Y no sé cómo puedes glorificar eso. Hay cosas que necesitamos hablar, explorar, de las que no deberíamos huir... Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza. Es como culpar a Black Sabbath de que los niños se suicidaran. Cuando era pequeño, a Metallica y Megadeth se les culpaba de los suicidios infantiles. Obviamente, eso es ridículo, ¿no?

A casi un mes de su estreno en Estados Unidos y en la mayoría de cines en el mundo, Joker ha recaudado hasta el momento casi US$ 800 000 000 millones.

El Joker ha sido representado en televisión y en el cine desde 1966 y ha sufrido una serie de transformaciones cada vez más oscuras desde sus primeros días como un payaso con una risa triste.