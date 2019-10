Hablar del “Joker” (“Guasón”), esperadísima película de Todd Phillips sobre el villano de DC Comics, es hablar de humor. En el caso de la cinta, la canción utilizada en la promoción de la misma tiene sus orígenes en otra producción de Hollywood, la cual no carece de humor y mucho menos de tristeza.

En 1936 se estrenó la película “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin, cuya escena final incluye el tema “Smile”, que por aquel entonces era solo una melodía sin letra.

“Smile”, compuesta por el mismo Chaplin, da punto final a la historia de un hombre y una mujer que, envueltos en una vida marcada por la pobreza y la explotación laboral por parte de terceros, tienen que mantenerse a salvo a pesar de las dificultades.

Recién en 1954 John Turner y Geoffrey Parsons añadieron la letra, que dice así:

“Smile though your heart is aching

John Turner y Geoffrey Parsons (1954)