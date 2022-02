Conforme a los criterios de Saber más

El conflicto principal de la película se da entre un padre y su hija, y solo eso ya la hace diferente. Porque no abundan historias con esa temática en el cine peruano. Ni siquiera en la dramaturgia, como bien recuerda el actor protagonista, Miguel Iza, hombre de cine y de teatro. “En algún momento hubo muchas obras con el tema de la paternidad, pero eran casi todas entre padre e hijo. Con padre e hija, no recuerdo”, dice.

La cinta se llama “Larga distancia” y es la ópera prima del director Franco Finocchiaro. Cuenta la historia de Miguel (el ya mencionado Miguel Iza), un apagado vendedor que pasa por una etapa depresiva luego de que su esposa lo deja y se muda fuera del país. Tras ese incidente, Miguel queda solo en Lima con su hija adolescente Camila (Valquiria Huerta), tratando de sacar adelante una convivencia complicada. Mientras tanto, en la oficina de Miguel aparece Nía (Fiorella Pennano), una practicante que alterará su rutina.

La dificultad en la comunicación entre Miguel y Camila, producto de la barrera generacional y el dolor por la ausencia de la figura materna, fue uno de los puntos clave que quiso abordar Finocchiaro en “Larga distancia”. Y como bien señala la actriz Valquiria Huerta, fue una tensión que se transmitió desde el rodaje. “La verdad es que Franco no nos hizo ensayar mucho juntos a Miguel y a mí –cuenta–. Entonces se generaba un especie de incomodidad, de silencios, y eso se siente en la película”.

“Larga distancia” transita entre el drama y la comedia, y tiene pasajes bien diferenciados, como viñetas que incluso remiten a películas clásicas, con referencias al cine de vampiros o de monstruos gigantes. “Esas secuencias corresponden a los sueños del personaje de Miguel, pero también a mi deseo de construir escenas bien diferentes. Por eso en la película hay una escena de pelea, otra de fiesta, pasa por Halloween, Navidad, y así”, explica Finocchiaro.

La película "Larga distancia" es la ópera prima del cineasta peruana Franco Finocchiaro. Se estrena este jueves 10 de febrero. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

EL DESAFÍO

La película es especial también porque fue grabada en el 2018, hizo su debut en el Festival de Cine de Lima del 2019, y recién este jueves 10 tendrá su estreno en salas comerciales. “No he visto la película desde su estreno en el festival –confiesa Valquiria Huerta–, y ahora recuerdo toda esa realidad de antes de la pandemia como si fuera un sueño. El poder grabar a las 4 de la mañana, el salir a romper cosas, etc.”.

De hecho, la espera de “Larga distancia” para llegar a cartelera tiene que ver con la emergencia sanitaria, que obligó a postergar su estreno previsto inicialmente para mayo del 2020. Sobre el reto que significará competir en salas contra tanques hollywoodenses y las siempre difíciles condiciones impuestas por las exhibidoras, Finocchiaro tiene una postura serena.

“Sabemos que estrenar una película peruana es difícil, pero yo siento que tomo todo esto como un aprendizaje. Y prefiero no pelearme, vamos a ver cuánto nos dan en el estreno, y esperar que la gente vaya a verla”, sostiene el director.

Más crítico es Miguel Iza, quien lamenta que nos hayamos acostumbrado a que tener un estreno nacional sea visto como un favor, como un hecho que no merece ningún tipo de apoyo. “En otros países de la región no solo hay estímulos para el cine local, sino ciertas obligaciones para la exhibición en las salas –comenta el actor–. Pero acá los problemas para el estreno son cosas que yo he padecido desde ‘La ciudad y los perros’ (1985). Los cines la empezaban antes de su horario para que la gente se desanime de entrar. Prefieren gastar unos dólares en un enlatado extranjero que apostar por la cultura peruana”.

Lo cierto es que “Larga distancia” tendrá su debut en el circuito este jueves 10 de febrero, donde competirá con una película de acción con Liam Neeson, una comedia romántica con Jennifer López y Maluma, un par de películas de terror y una cinta animada. Panorama complejo, pero desafiante. Hay que apoyarla.

TE PUEDE INTERESAR